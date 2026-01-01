الوطنية للانتخابات: بدء أعمال الفرز في 31 مقرا انتخابيا بالخارج بإعادة الدوائر الملغاة

أكد المستشار احمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أنه تم بدء اعمال الفرز في 31 مقر انتخابي بالخارج في جولة الإعادة في 27 دائرة انتخابية ملغاة في انتخابات مجلس النواب.

وقال أحمد بنداري في كلمته في مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات، :" نواصل عملنا في إدارة وتنظيم انتخابات مجلس النواب".

وتابع بنداري:" أتقدم بالشكر لوزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي على الجهد المبذول في إدارة العملية الانتخابية للمصريين بالخارج".

وأكمل :" جولة الإعادة تبدأ في الداخل 3 و 4 يناير في 10 محافظات في 27 دائرة انتخابية على 49 مقعد بين 98 مرشح ".