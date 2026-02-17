تفاصيل معاقبة عاطل بالسجن 7 سنوات بتهمة هتك عرض طفل بمنشأة ناصر

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 7 سنوات بتهمة هتك عرض طفل بمنطقة منشأة ناصر.

تفاصيل القضية

وكشفت التحقيقات، أن المتهم استغل تواجد طفل أسفل مسكنه واستدرجه بدعوى إعطاء قطعة حلوى وما إن طاوعه وذهب معه حتى هتك عرضه.

تلقي قسم شرطة منشأة ناصر بلاغا من أسرة طفل تتهم جارهم بالتعدي على نجلهم وهتك عرضه وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على المتهم وتبين أنه عاطل.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.