الوطنية للانتخابات ناعية سهام صبري : نموذج يحتذى في الكفاءة

نعى المستشار احمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، المستشارة سهام صبري الأنصاري إبراهيم علي رئيسة النيابة بهيئة النيابة الإدارية - رئيس لجنة الاقتراع الفرعية بالدائرة الأولى مركز قنا بمحافظة قنا،والتي وافتها المنية مساء الأحد، جراء حادث أليم تعرضت له سيارتها عقب انتهائها من أداء رسالتها الوطنية في الإشراف على انتخابات مجلس النواب.

وقال أحمد بنداري في كلمته في مؤتمر صحفي:" ندعو الله ان يرحمها ويدخلها فسيح جناته ".



وتؤكد الهيئة الوطنية للانتخابات أنها تلقت ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة الزميلة المستشارة جراء الحادث، وكذا إصابة موظفين اثنين من المعاونين لها في لجنة الاقتراع الفرعية في ذات الحادث، عقب الانتهاء من أداء الواجب الوطني في الإشراف على هذه الجولة من الانتخابات.

وقالت إن الزميلة الراحلة كانت نموذجا يحتذى في الكفاءة وحسن التصرف، وقد أدت واجبها على الوجه الأكمل خلال الجولات التي شاركت فيها بالإشراف على الانتخابات.

