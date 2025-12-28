الوطنية للانتخابات: تلقينا 26 شكوى عبر الخط الساخن في اليوم الثاني لجولة الإعادة

أكد القاضي أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، تلقي غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات 26 شكوى في اليوم الثانى والأخير من التصويت بجولة الإعادة بـ19 دائرة بانتخابات مجلس النواب.



ووجه بنداري جميع رؤساء اللجان الفرعية بالسماح لجميع الناخبين المتواجدين بمقرات الانتخاب بالتصويت رغم غلق اللجان في الساعة التاسعة مساء اليوم.



عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة مؤتمرا مساء اليوم الأحد لمابعة غلق اللجان بالفرعية بـ19 دائرة ملغاة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، وبدء عمليتي الفرز والحصر العددي للأصوات داخل كل لجنة فرعية تمهيدا لتسليمها إلى اللجان العامة.