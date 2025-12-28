مصرع وإصابة 6 أشخاص في حادث بخط طنطا ـ المحلة بسبب السرعة الزائدة

شهد الطريق الزراعي بخط "طنطا - المحلة " بمحافظة الغربية منذ قليل واقعة وفاة شخص وإصابة 6 أشخاص في حادث تصادم سيارة ميكروباص بالقطعة خرسانية أمام مول طنطا التجاري بسبب السرعه الزائده وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق كما تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل الضحايا إلي طوارىء مستشفي طنطا الجامعي.

تفاصيل الحادث

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة تصادم سيارة ميكروباص وقطعة خرسانية بخط "طنطا ـمول التجاري " بنطاق دائرة المركز.



كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته وتم حصر عدد ضحايا والمصابين وبلغول 6 أشخاص .

تحرك أمني عاجل



كما تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل الضحايا لمستشفيات طنطا الجامعي سعيا في انقاذ حياتهم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.