الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

صحة الغربية تعلن نجاح أول عملية قلب مفتوح بمستشفى طنطا العام

عملية جراحية بطنطا
عملية جراحية بطنطا
الغربية أحمد علي

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الغربية اليوم عن إجراء أول عملية قلب مفتوح، لسيدة تبلغ من العمر 40 عامًا، بمستشفى طنطا العام،  وقد شملت العملية تغيير الصمام الميترالي وإصلاحًا تجميليًا للصمام ثلاثي الشرفات ، وهذا يعد إنجاز طبي الأول من نوعه داخل مستشفيات مديرية الصحة.

توجيهات صحة الغربية 

كما يأتي ذلك في إطار الدعم المستمر من الدولة لتطوير المنظومة الصحية والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين ، تنفيذًا لتوجيهات مطالدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، واللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، وبمتابعة دقيقة لضمان تقديم خدمة طبية متقدمة وآمنة داخل نطاق المحافظة.

تحرك عاجل 

في المقابل أوضح الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية، أن المريضة تبلغ من العمر 40 عامًا، وقد خضعت لعملية قلب مفتوح شملت تغيير الصمام الميترالي وإصلاحًا تجميليًا للصمام ثلاثي الشرفات، مشيرًا إلى أن الجراحة استغرقت نحو أربع ساعات ونصف، وتمت وفقًا لأعلى المعايير الطبية العالمية، مع توفير جميع التجهيزات اللازمة، مؤكدًا أن الحالة الصحية للمريضة مستقرة حاليًا وتخضع للمتابعة الطبية وسط مؤشرات مطمئنة على تحسن حالتها.

تفاصيل العملية الجراحية 

كما أُجريت العملية بالتعاون المشترك بين نخبة من أساتذة كلية الطب بجامعة طنطا تحت رعاية الدكتور محمد حسين رئيس جامعة طنطا، و الدكتور محمد حنتيره عميد كلية الطب بجامعة طنطا، اللذين يوليان اهتمامًا خاصًا بتعزيز التعاون مع القطاع الصحي ،  والأطقم الطبية بمستشفى طنطا العام، في نموذج مشرف للتكامل بين المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة، بما يسهم في توطين الخدمات الطبية الدقيقة داخل المحافظات وتقليل الحاجة إلى تحويل المرضى خارجها .

الفريق الطبي بجامعة طنطا 

وشارك في إجراء العملية فريق طبي متكامل ضم الدكتور العطافي المتولي العطفي، أستاذ ورئيس قسم جراحة القلب والصدر بجامعة طنطا، و الدكتور محمد أبو النصر، أستاذ جراحة القلب والصدر بجامعة طنطا ، والدكتور مصطفى الهمشري، مدرس مساعد جراحة القلب والصدر
فريق التخدير الدكتور أحمد صلاح، مدرس التخدير والعناية المركزة  جامعة طنطا، والدكتور أحمد الحارتي، طبيب مقيم تخدير بالمستشفى .

وتحت إشراف فريق متابعة من إدارة الطب العلاجي بمديرية الصحة بالغربية برئاسة الدكتورة فاطمة عبد المنعم وكيل المديرية، والدكتورة مروة عبد الفتاح مدير عام الطب العلاجي، وعضوية الدكتورة فاتن أبو حمر، والدكتورة أمنية الجندي كما ضم فريق التمريض والفنيين ، عبد الرحمن رفعت فني تخدير  ، ونشوة محمد نجيب رئيسة التمريض بمستشفى طنطا العام ، وثناء رضا الأديب، مشرفة وحدة القلب المفتوحة ، فريق تمريض العمليات نيروز إسماعيل إبراهيم، أمل عبد الله إبراهيم، عزة رشدي رفعت ، مس عفاف طه، سالي عبد الفتاح، تقى صلاح باشا، رحاب ماجد المتولي ، ويُعد هذا الإنجاز خطوة مهمة نحو تطوير خدمات جراحات القلب بمحافظة الغربية.

