3 ساعات في الشارع.. محافظ الغربية يقود حملة نظافة ورفع إشغالات بشوارع طنطا

قاد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، جولة موسعة استمرت على مدار ثلاث ساعات متواصلة داخل نطاق حي أول وثان بمدينة طنطا، شملت بشوارع القرشي ونايف وترعة الشيتي وسيجر و25 الكاكولا ومقابر عوارة والجانبية والكورنيش، وذلك لمتابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات والوقوف على مستوى الشارع على أرض الواقع، في إطار المتابعة الميدانية المستمرة وحرص محافظة الغربية على إعادة الانضباط للشارع وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

توجيهات محافظ الغربية

وخلال الجولة، حرص محافظ الغربية على التواجد الميداني المباشر وسط فرق العمل، حيث وجّه بدفع معدات النظاف وسيارات الكنس ورفع المخلفات، ووقف بنفسه لمتابعة سير العمل والتأكد من رفع التراكمات أولًا بأول، مؤكدًا أن الشارع حق أصيل للمواطن ولا تهاون في الحفاظ على نظافته وانضباطه، وأن المتابعة الميدانية المستمرة هي السبيل الحقيقي لضمان تقديم خدمة تليق بأبناء طنطا.

كما شدد اللواء أشرف الجندي على رفع جميع الإشغالات المخالفة التي تعوق حركة المواطنين أو تمثل تعديًا على حرم الطريق، خاصة بنطاق الكورنيش، ووجّه إنذارات مشددة لأصحاب الكافيهات والمقاهي بضرورة الالتزام التام بالمساحات المصرح بها وعدم التعدي على الأرصفة أو الطريق، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال أي مخالفات، ومشددًا على أن المظهر الحضاري للمدينة خط أحمر لا يمكن المساس به.

ردع مخالفين

وأكد محافظ الغربية خلال جولته أن المحافظة لن تسمح بعودة الفوضى أو العشوائية مرة أخرى، مشيرًا إلى أن حملات النظافة ورفع الإشغالات ستُنفذ بشكل يومي ومكثف، ولن تقتصر على أوقات أو مناطق بعينها، قائلًا: «لن نسمح بالتعدي على حرم الطريق أو الإضرار بحق المواطن في المرور الآمن، ووجودنا في الشارع هو رسالة واضحة بأن حق المواطن لن يُهدر».

ووجّه المحافظ رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بضرورة الاستمرار في تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات على مدار اليوم، والمتابعة الدقيقة للمقاهي والمنشآت التجارية، والتعامل الفوري مع أي ملاحظات أو شكاوى من المواطنين، مؤكدًا أن تحسين مستوى الخدمات اليومية وعودة الانضباط للشارع يمثلان أولوية قصوى للمحافظة، وأن تقييم الأداء سيكون قائمًا على ما يتم تحقيقه فعليًا على أرض الواقع.

واختتم اللواء أشرف الجندي جولته بالتأكيد على أن محافظة الغربية ماضية في تنفيذ خطتها الشاملة لتحسين جودة الحياة للمواطنين، وإعادة الوجه الحضاري لمدينة طنطا، مشددًا على أن التعاون بين المواطنين والأجهزة التنفيذية هو الضمان الحقيقي للحفاظ على ما يتم إنجازه، وأن المحافظة ستواصل التواجد الميداني المستمر لتحقيق الانضباط الكامل وخدمة المواطن البسيط.