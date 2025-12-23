مصادرة 4 أطنان أعلاف حيوانية مجهولة المصدر ودون بيانات في حملة بالغربية

تمكنت مديرية التموين بالغربية، من مصادرة 4 طن أعلاف حيوانية مجهولة المصدر وبدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الحيوانى، معروضة للبيع فى أحد محلات الأعلاف بمركز السنطة.

حملة تموينية بالغربية



وتلقى المهندس أحمد عبود وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرا بتمكن حملة من الرقابة التموينية بالمديرية، من ضبط 4 طن أعلاف حيوانية مجهولة المصدر وبيانات الإنتاج والصلاحية ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الحيوانى، بالمخالفة للقانون و القرارات الوزارية المنظمة, معروضة للبيع داخل محل لبيع الأعلاف بمركز السنطة.

ردع مخالفين



وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر بواقعة الضبط، وإخطار النيابة المختصة لتجرى شئونها.

أمن الغربية

وكان اللواء أشرف الجندى محافظ الغربية، قد شدد على ضرورة استمرار الحملات التموينية لردع المخالفين، وتطبيق القانون بصرامة لضمان الحفاظ على صحة المواطنين من السلع والمنتجات المنتهية الصلاحية والمغشوشة ومجهولة المصدر، وعدم تلاعب التجار بالأسعار.