برلمان

أبو العلا: التشكيل الوزاري الجديد خطوة مهمة للإصلاح والاستجابة لمطالب المواطنين

الدكتور محمد أبو العلا،
الدكتور محمد أبو العلا،
عبد الرحمن سرحان

أكد الدكتور محمد أبو العلا، رئيس حزب العربي الناصري، أن التشكيل الوزاري الجديد الذي تم الإعلان عنه يعكس توجه الدولة نحو مراجعة الأداء الحكومي، وضخ دماء جديدة داخل الوزارات لمواكبة متطلبات المرحلة الراهنة والتحديات الاقتصادية والاجتماعية القائمة.

وأوضح أبو العلا، في تصريح له، أن التشكيل الوزاري لا ينبغي النظر إليه باعتباره مجرد تغيير في الوجوه، بل خطوة إصلاحية تستهدف تحسين كفاءة العمل الحكومي، ووضع هموم المواطنين واحتياجاتهم اليومية في صدارة أولويات الحكومة خلال الفترة المقبلة.

وأشار رئيس حزب العربي الناصري إلى أن نجاح الحكومة الجديدة يتوقف على قدرتها على تقديم حلول واقعية وملموسة للأزمات التي يعاني منها المواطن، وفي مقدمتها تحسين مستوى الخدمات العامة، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، إلى جانب سرعة التفاعل مع مطالب الشارع.

وشدد على أهمية تعزيز التواصل بين الحكومة والأحزاب السياسية، باعتبارها شريكًا أساسيًا في نقل نبض الشارع والتعبير عن تطلعات المواطنين، بما يسهم في صياغة سياسات أكثر قربًا من الواقع وأكثر قدرة على مواجهة التحديات.

وأضاف أن توسيع دائرة الحوار المجتمعي من شأنه تعزيز الثقة بين الدولة والمواطن، ودعم مبدأ المشاركة في صنع القرار، بما يحقق قدرًا أكبر من العدالة الاجتماعية ويقوي الجبهة الداخلية.

وأكد الدكتور محمد أبو العلا أن التشكيل الوزاري الجديد يمثل فرصة حقيقية لتحسين الأداء التنفيذي، وترسيخ نهج الإصلاح الشامل، والعمل على رفع جودة حياة المواطنين، بما يدعم مسار الدولة نحو التنمية المستدامة وبناء مستقبل أكثر استقرارًا.

النائب محمد أبو العلا التشكيل الوزاري الجديد المواطنين

