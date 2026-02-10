برلماني: التعديل الوزاري الجديد يعكس توجه الدولة لمرحلة أكثر كفاءة

أكد النائب هشام الحسيني ربيع، عضو مجلس الشيوخ، أن التعديل الوزاري الجديد وتكليف حكومة الدكتورة مصطفي مدبولي يؤكد توجه الدولة لمرحلة أكثر كفاءة، خاصة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع مجموعة من التكليفات الواضحة التي تركز على الأمن القومي والتنمية الاقتصادية وبناء الإنسان ودعم الأمن الغذائي بما يهدف إلى تحقيق تطلعات المواطنين في تحسين مستوى المعيشة وجودة الخدمات.

وأضاف الحسيني، أن تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة الجديدة أكدت على أهمية تحسين الوضع الاقتصادي، من خلال وضع خطط مستقبلية وتحقيق الانسجام بين المهام فضلا عن متابعة الأداء بما يضمن استفادة المواطنين.

وأوضح النائب أن المرحلة الحالية تتطلب من الوزراء الجدد العمل بروح الفريق الواحد، والاقتراب من نبض الشارع المصري، والاستجابة السريعة لمطالب المواطنين، خاصة فيما يتعلق بضبط الأسعار، وتوفير فرص العمل، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية، وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر البسيطة ومحدودي الدخل.

وشدد النائب هشام الحسيني ربيع على أهمية الإسراع في تنفيذ برامج دعم الصناعة الوطنية، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها قاطرة التنمية الحقيقية، مع ضرورة استكمال مسار الإصلاح الإداري ومكافحة البيروقراطية لتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين.

وأكد أهمية توجيه الرئيس السيسي للحكومة الجديدة بضرورة التواصل المستمر مع الرأي العام بكل شفافية ووضوح، عبر إعلام وطني حر ومسؤول، يشرح القرارات والسياسات للمواطنين، ويسهم في تشكيل وعي حقيقي قائم على الحقائق، لمواجهة الشائعات وحملات التشكيك التي تستهدف استقرار الدولة وإرباك الشارع المصري.