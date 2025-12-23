قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

ضبط صاحب مخبز استولي على 14 جوال دقيق بلدي بالغربية

الغربية أحمد علي

تمكنت مديرية التموين بمحافظة الغربية، من ضبط صاحب مخبز فى مركز  قطور، استولى على 14 جوال دقيق بلدى مدعم ، والتصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء، والتربح ماليا بدون جه حق، وإتخاذ الإجراءات القاتنونية ضده.

تفاصيل الواقعة 


وتلقى أحمد عبود وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرا بتمكن حملة لمفتشى الرقابة التموينية بمركز قطور من ضبط صاحب مخبز استولى على 14 جوال دقيق مدعم من الحصص المخصصة له بعد إجراء الجرد الفعلى لرصيد المخبز وشاشة جرد الأرصدة، والتصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء، وتحقيق أرباحا غير مشروعة ببيعها فى السوق السوداء.

ضبط صاحب مخبز 

وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة المختصة لتجرى شئونها.

اخبار محافظة الغربية صاحب مخبز دقيق مدعم بلدي استولي حملة تموينية

