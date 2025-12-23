ضبط صاحب مخبز استولي على 14 جوال دقيق بلدي بالغربية

تمكنت مديرية التموين بمحافظة الغربية، من ضبط صاحب مخبز فى مركز قطور، استولى على 14 جوال دقيق بلدى مدعم ، والتصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء، والتربح ماليا بدون جه حق، وإتخاذ الإجراءات القاتنونية ضده.

تفاصيل الواقعة



وتلقى أحمد عبود وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرا بتمكن حملة لمفتشى الرقابة التموينية بمركز قطور من ضبط صاحب مخبز استولى على 14 جوال دقيق مدعم من الحصص المخصصة له بعد إجراء الجرد الفعلى لرصيد المخبز وشاشة جرد الأرصدة، والتصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء، وتحقيق أرباحا غير مشروعة ببيعها فى السوق السوداء.

ضبط صاحب مخبز

وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة المختصة لتجرى شئونها.