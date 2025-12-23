قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

بدعم ألماني.. الغربية تقترب من منظومة ذكية لإحكام السيطرة على نقل المخلفات

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

عقد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، اجتماعًا موسعًا مع وفد وكالة التعاون الدولي الألماني GIZ، ومسؤولي البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بوزارة البيئة، لبحث أوجه دعم الوكالة لمحافظة الغربية من خلال تزويد سيارات نقل المخلفات الصلبة على مستوى المحافظة بأجهزة تتبع GPS، وذلك في إطار البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، بما يسهم في إحكام الرقابة على منظومة النقل ورفع كفاءة التشغيل وتحقيق أعلى معدلات الانضباط والشفافية.

توجيهات محافظ الغربية 

جاء الاجتماع بحضور الدكتورة سهير مراد نائب وكالة التعاون الدولي الألماني GIZ، والمهندسة مي مسلم مسئول البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بوزارة البيئة، والدكتور محمد حسين استشاري البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بمحافظة الغربية، و أشرف الزيات مدير إدارة المخلفات الصلبة بالديوان العام، ومحمد الشركسي مدير مكتب البيئة بالديوان العام، حيث تم استعراض سبل التعاون المشترك والدعم الفني واللوجستي المقدم للمحافظة في هذا الملف الحيوي.

تحسين خدمات المواطنين 

وخلال الاجتماع، ناقش محافظ الغربية التفاصيل الخاصة بالدعم المقدم من وكالة التعاون الدولي الألماني GIZ لتزويد سيارات نقل المخلفات الصلبة بأجهزة التتبع GPS، بما يتيح متابعة خطوط السير ومسارات النقل بشكل لحظي، وضمان الالتزام بالمقالب العمومية المعتمدة، ومنع أي ممارسات عشوائية أو إلقاء غير قانوني للمخلفات، مع استعراض الجوانب المالية وآليات التنفيذ ضمن البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة.

وأكد اللواء أشرف الجندي، أن محافظة الغربية تولي ملف إدارة المخلفات الصلبة أهمية قصوى، باعتباره أحد الملفات المرتبطة بشكل مباشر بجودة حياة المواطن والصحة العامة والمظهر الحضاري، مشددًا على أن إدخال نظم التتبع الذكية يمثل نقلة نوعية في أسلوب الإدارة والرقابة، ويعزز قدرة المحافظة على إحكام السيطرة الكاملة على منظومة نقل المخلفات وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد.

وأضاف محافظ الغربية ، أن التعاون مع وكالة التعاون الدولي الألماني GIZ يعكس ثقة المؤسسات الدولية في جهود الدولة المصرية والمحافظات الجادة في تطوير منظومات العمل، موضحًا أن المحافظة مستمرة في تبني الحلول الذكية والتقنيات الحديثة التي تواكب توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق الاستدامة البيئية، مع الالتزام الكامل بحماية حقوق المواطن وتحسين مستوى الخدمات المقدمة له.

كما شهد الاجتماع عرضًا تفصيليًا لأنشطة وإنجازات البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بمحافظة الغربية خلال العام الماضي، إلى جانب استعراض الخطط المستقبلية حتى انتهاء المشروع، والتي تستهدف رفع كفاءة منظومة الجمع والنقل، وبناء قدرات العاملين، وتحقيق التكامل بين الجهات التنفيذية، بما يضمن استدامة الجهود المبذولة وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

تعظيم التعاون البيئي

وفي ختام الاجتماع، شدد محافظ الغربية على استمرار التنسيق والتعاون مع وزارة البيئة ووكالة التعاون الدولي الألماني GIZ، مؤكدًا أن المحافظة ماضية بخطى ثابتة نحو بناء منظومة حديثة لإدارة المخلفات الصلبة، تضع الإنسان في صدارة الأولويات، وتحقق بيئة نظيفة وآمنة تليق بأبناء الغربية.

اخبار محافظة الغربية محافظ الغربية تحسين خدمات المواطنين البيئي

