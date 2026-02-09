قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الوزراء: من سلامة الغذاء إلى الرعاية الصحية.. منظومة متكاملة لتعزيز الأمن الطبي
تحت رعاية الإمام الأكبر.. الجامع الأزهر يُعلن خطته لشهر رمضان المبارك
وزراء خارجية مصر و7 دول يدينون القرارات الإسرائيلية بشأن ترسيخ الاستيطان
مرموش يترك بصمات هجومية في فوز مانشستر سيتي على ليفربول
إدارة ترامب تتوقع تنازلات إيرانية خلال مفاوضات واشنطن وطهران
محافظ البنك المركزي يدعو المؤسسات المالية لتوفير تسهيلات للأسواق الناشئة حال الطوارئ
مش هيتساوى بـ زيزو.. إمام عاشور صداع في رأس الأهلي
كتل هوائية تؤثر على الطقس.. هل انتهى فصل الشتاء؟
البرلمان العربي: قرارات الاحتلال بشأن الضفة الغربية جريمة حرب وتصعيد عدواني سافر
بيان عربي إسلامي: السياسات الإسرائيلية في الضفة انتهاك صارخ للقانون الدولي
الفضة تتراجع محليًا وعالميًا.. والدولار يضغط على المكاسب
وزارة العمل تعلن عن وظائف في الأردن برواتب تصل إلى 30 ألف جنيه
توك شو

نصائح لترشيد التسوق خلال شهر رمضان.. فيديو

الدكتور محمود فوزي
الدكتور محمود فوزي
البهى عمرو

أكد الدكتور محمود فوزي، أستاذ مساعد بكلية الإعلام جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، أن الشراهة الشرائية خلال المواسم مثل شهر رمضان تُعد ظاهرة اجتماعية متكررة في مختلف دول العالم، وليست مقتصرة على مصر فقط، مشيرًا إلى أن الخطأ الشائع هو تناول هذه الظاهرة من منظور اقتصادي بحت، في حين أن لها أبعادًا تسويقية ونفسية واجتماعية تؤثر بشكل مباشر في السلوك الشرائي للمستهلك.

أوضح فوزي، خلال لقائه مع الإعلاميتين نهاد سمير وسارة مجدي ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن المناسبات والأعياد لدى المصريين ترتبط دائمًا بالمأكولات والمشروبات، وهي ظاهرة صحية وليست سلبية، باعتبارها عادة اجتماعية تعزز لمّ شمل الأسرة وتقوي الروابط الأسرية.

أشار إلى وجود نمط شرائي يُعرف بالشراء الاندفاعي أو الإدماني، ويتمثل في شراء كميات كبيرة دون وجود احتياج حقيقي، أو الانجذاب للمظهر الخارجي للمنتج، أو تقليد المشاهير ومواكبة الموضة دون وعي.

شدد أستاذ الإعلام على ضرورة التأكد قبل شراء أي منتج من جودة المتجر، ومعرفة ما إذا كان يسمح بسياسات الاستبدال والاسترجاع، إلى جانب مراجعة تاريخ الصلاحية والتأكد من أن المنتج ليس مجهول المصدر، مؤكدًا أهمية الدور الذي يقوم به جهاز حماية المستهلك في ضبط الأسواق والتصدي لجشع بعض التجار.

اختتم فوزي حديثه بنصيحة للمستهلكين بضرورة المقارنة بين المنتجات من حيث الجودة والأسعار والخصائص، إلى جانب تقييم المنافع المادية التي تعود عليهم من عملية الشراء، بما يضمن اتخاذ قرارات شرائية أكثر وعيًا.

رمضان الإعلام صدى البلد

