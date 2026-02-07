سوهاج.. 2238 مخالفة تموينية وضبط سلع غير صالحة للاستهلاك بالأسواق

تنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، بشأن الرقابة على الأسواق، وضبط الأسعار، وتكثيف الحملات التموينية، قامت مديرية التموين بالتنسيق مع الوحدات المحلية، ومديرية الصحة.

والطب البيطري، وإدارة مباحث التموين، والإدارات التموينية المختلفة بدائرة المحافظة بحملات تموينية مكبرة خلال شهر يناير الماضي.

محافظة سوهاج

وأوضح الدكتور سامح التوني وكيل وزارة التموين بسوهاج، أن الحملات أسفرت عن تحرير 2238 مخالفة متنوعة في مجال المخابز والأسواق، والمواد البترولية، منها تحرير عدد ١٨٧١ مخالفة للمخابز البلدية تنوعت ما بين نقص في وزن الرغيف وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية.

وأشار إلى أنه وفي مجال الاسواق والمحال العامة تم ضبط كميات من سلع مختلفة مجهولة المصدر وبدون فواتير، وكانت أبرز المضبوطات عبارة عن ٣٥٦ كرتونه مقرمشات سناكس، و ١٨٧ كرتونة مسلي صناعي، ١١٦ كرتونة زيت،١٤٥ كرتونه مكرونة، ٢٠ كرتونة عصير معلب، ١٥ كرتونة شاي.

و١٠ طن نخالة خشنة، ٢ طن اسمنت، ٢ طن ذرة صفراء، ٢ طن سكر تمويني به نقص في الاوزان، ١٢٠٠ عبوة منظفات مختلفة الاحجام، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة والعرض علي النيابة العامة لأعمال شؤنها فيما ورد من مخالفات.

وشدد المحافظ علي ضرورة إحكام الرقابة والسيطرة على عملية تداول السلع الغذائية بالأسواق ومكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها واشكالها، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، وتكثيف الرقابة وضبط الأسعار، ومتابعة السلع والمنتجات الغذائية، والتأكد من صلاحيتها حرصا على سلامة المواطنين، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.