انطلاق وحدة مناظير القنوات المرارية في مستشفى الطوارئ بجامعة سوهاج

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، عن تفعيل وحدة مناظير القنوات المرارية بمستشفى الطوارئ الجديد بمدينة سوهاج الجديدة، مؤكدًا أن الوحدة بدأت عملها بالفعل وحققت نجاحًا ملحوظًا بإجراء ٨ حالات ناجحة باستخدام أحدث تقنيات المناظير بما يسهم في تقليل التدخل الجراحي، وتسريع شفاء المرضى، ورفع كفاءة الخدمة الطبية المقدمة داخل المستشفى.

جامعة سوهاج

من جانبه، أوضح الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس ادارة المستشفيات الجامعية ، أن تشغيل الوحدة يُعد نقلة مهمة في مستوى الخدمات العلاجية، خاصة لمرضى القنوات المرارية والجهاز الهضمي، مشيداً بجهود إدارة الجامعة مستشفي الطوارئ وتوفير الإمكانيات اللازمة، بما يضمن تقديم خدمة طبية آمنة ومتميزة لأهالي محافظة سوهاج ومحافظات الصعيد.

وقال الدكتور أحمد كمال المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، أن الوحدة تم تجهيزها وفق أعلى المعايير الطبية، وتزويدها بكافة الإمكانيات اللازمة لتشغيلها على الوجه الأمثل. وهو ما يمثل إضافة نوعية حقيقية للخدمات الطبية المقدمة داخل مستشفى الطوارئ الجديد، ويؤكد جاهزية المستشفى للتعامل مع الحالات المتقدمة بكفاءة عالية.

و أشارت الدكتورة أسماء ناصر رئيس قسم الجهاز الهضمي وطب المناطق الحارة، إلى أن فريقًا طبيًا متخصصًا من قسمي الجهاز الهضمي و جراحه المناظير نجح في إجراء ٨ حالات من مناظير المعدة والقولون ومناظير القنوات المرارية داخل الوحدة، تحت اشراف الدكتور علاء رضوان استاذ الجراحة العامة والمناظير وضم الفريق الدكتور همام ابو العلمين ، والدكتور محمد أبو سديرة، والدكتور أحمد بهاء، والدكتور أحمد عمر راغب واطباء التخدير الي جانب الأطباء المقيمين ، وهيئة التمريض، والعاملون بالمستشفى، الذين كان لهم بالغ الأثر في إنجاح هذا العمل.