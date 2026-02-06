قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صدام الكبار يفرض نفسه.. برشلونة وأتلتيكو وجها لوجه في طريق النهائي
أول تعليق مصري بعد استعادة تمثال ‌عمره 3500 عام من هولندا
مواعيد قافلة الأزهر التعليمية الكبرى لطلاب الشهادة الثانوية بـ مطروح
قرعة نصف نهائي كأس الملك.. موعد مواجهة برشلونة وأتليتكو مدريد
بعد إنتهاء الإيقاف| موعد مشاركة إمام عاشور فى تدريبات الأهلي الجماعية
افتتاح مسجد عادل بن رباح بالناصرية شرق الجبل في أسوان.. صور
مئات الليبيين يشاركون في تشييع جثمان سيف القذافي إلى مثواه الأخير | شاهد
تقارير إعلامية: الركراكي يستقيل من تدريب منتخب المغرب
زاهي حواس: فيلم الرجل ذو القبعة يدعم السياحة المصرية
قريبا ...إعلامي يفجر مفاجأة بشأن منصب شيكا بالا الجديد
مصادر: العثور على 19 رصاصة بجثة سيف الإسلام القذافي
مواعيد عمل النقل العام بالقاهرة في رمضان 2026
محافظات

انطلاق وحدة مناظير القنوات المرارية في مستشفى الطوارئ بجامعة سوهاج

جانب من العمليات الجراحية
جانب من العمليات الجراحية
سوهاج _ أنغام الجنايني

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، عن تفعيل وحدة مناظير القنوات المرارية بمستشفى الطوارئ الجديد بمدينة سوهاج الجديدة، مؤكدًا أن الوحدة بدأت عملها بالفعل وحققت نجاحًا ملحوظًا بإجراء ٨ حالات ناجحة باستخدام أحدث تقنيات المناظير بما يسهم في تقليل التدخل الجراحي، وتسريع شفاء المرضى، ورفع كفاءة الخدمة الطبية المقدمة داخل المستشفى.

جامعة سوهاج

من جانبه، أوضح الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس ادارة المستشفيات الجامعية ، أن تشغيل الوحدة يُعد نقلة مهمة في مستوى الخدمات العلاجية، خاصة لمرضى القنوات المرارية والجهاز الهضمي، مشيداً بجهود إدارة الجامعة مستشفي الطوارئ وتوفير الإمكانيات اللازمة، بما يضمن تقديم خدمة طبية آمنة ومتميزة لأهالي محافظة سوهاج ومحافظات الصعيد.

وقال الدكتور أحمد كمال المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، أن الوحدة تم تجهيزها وفق أعلى المعايير الطبية، وتزويدها بكافة الإمكانيات اللازمة لتشغيلها على الوجه الأمثل. وهو ما يمثل إضافة نوعية حقيقية للخدمات الطبية المقدمة داخل مستشفى الطوارئ الجديد، ويؤكد جاهزية المستشفى للتعامل مع الحالات المتقدمة بكفاءة عالية.

و أشارت الدكتورة أسماء ناصر رئيس قسم الجهاز الهضمي وطب المناطق الحارة، إلى أن فريقًا طبيًا متخصصًا من قسمي الجهاز الهضمي و جراحه المناظير  نجح في إجراء ٨ حالات من مناظير المعدة والقولون ومناظير القنوات المرارية داخل الوحدة، تحت اشراف الدكتور علاء رضوان استاذ الجراحة العامة والمناظير وضم الفريق الدكتور همام ابو العلمين ، والدكتور محمد أبو سديرة، والدكتور أحمد بهاء، والدكتور أحمد عمر راغب واطباء التخدير الي جانب الأطباء المقيمين ، وهيئة التمريض، والعاملون بالمستشفى، الذين كان لهم بالغ الأثر في إنجاح هذا العمل.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج اخبار جامعة سوهاج عملية مستشفى سوهاج الجامعي

أسعار الدواجن

قبل رمضان.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الجمعة

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة

240 جنيها زيادة| ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 6-2-2026

البلوجر روح

القصة الكاملة لأزمة البلوجر روح من الشهرة لمحاولة إنهاء حياتها

المستشار ناجي شحاتة في حوار سابق مع صدى البلد

وفاة المستشار محمد ناجي شحاتة رئيس الجنايات السابق

ماجد الجنيدي

لن أتنازل عن حقه.. والد الطفل ضحية التخدير يكشف تفاصيل صادمة عن آخر لحظات ابنه

إبستين

شبح بملابس برتقالية قرب زنزانة إبستين.. كاميرا المراقبة تكشف لغزا ليلة وفاته

قطع المياه

دبروا احتياجاتكم.. قطع المياه عن مناطق بالدقي والعجوزة لمدة 8 ساعات اليوم

سعر الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 6-2-2026

خطيب المسجد الحرام

كيف تتطهر النفوس وتزكو القلوب؟.. خطيب المسجد الحرام يوصي بـ5 أمور

الدعاء

خطيب المسجد النبوي: لا يُحرم لذة الدعاء إلا معاقب ولا يُصدّ عنه إلا مخذول مستكبر

فى ذكرى ميلاد العلامة الدكتور أحمد عمر هاشم

ذكرى ميلاد الدكتور أحمد عمر هاشم.. تعرف على أهم المحطات في حياته

بالصور

قافلة إنسانية لدعم الأسر الأولى بالرعاية وذوي الهمم بـ الإسماعيلية

دينا الشربيني وآسر ياسين يخطفان الأنظار.. لقطات خاصة من مسلسل «اتنين غيرنا»

مسلسلات رمضان 2026 .. التفاصيل الكاملة لمسلسل روج أسود وقنوات العرض

نيو ستارت.. مخاوف من عودة سباق التسلح النووي من جديد

روج أسود

مسلسلات رمضان 2026 .. التفاصيل الكاملة لمسلسل روج أسود وقنوات العرض

الطالب إبراهيم

بعد 45 عملية جراحية وحروق تجاوزت 75%.. طفل يستعيد الحياة بنجاح أول زراعة جلد في مصر

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

