البلينا في المركز الأول.. محافظ سوهاج يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

اعتمد محافظ سوهاج اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، اليوم السبت، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025-2026 (يناير 2026)، حيث بلغت نسبة النجاح 78% على مستوى المحافظة.

وقال المحافظ - في بيان اليوم- إن اعتماد النتيجة؛ يأتي تتويجًا لجهود كبيرة بذلتها مديرية التربية والتعليم والمعلمون والقائمون على العملية التعليمية طوال الفصل الدراسي، مؤكدًا حرص المحافظة على دعم المنظومة التعليمية باعتبارها الركيزة الأساسية لبناء الإنسان وتنمية المجتمع.

وهنأ سراج، الطلاب الناجحين وأولياء أمورهم، داعيًا الطلاب إلى مواصلة الاجتهاد وبذل المزيد من الجهد خلال الفترات المقبلة لتحقيق التفوق والتميز.

وأكد محافظ سوهاج، أن المحافظة لا تدخر جهدًا في تحسين البيئة التعليمية وتوفير الإمكانات اللازمة داخل المدارس، مشددًا على أهمية الالتزام بالانضباط وتكثيف المتابعة المستمرة لضمان جودة العملية التعليمية، بما يسهم في تخريج أجيال قادرة على تحمل المسئولية والمشاركة الفعالة في مسيرة التنمية.

ومن جهته، أوضح الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية بلغ 99 ألفًا و729 طالبًا وطالبة، حضر منهم 99 ألفًا و95 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين الحاصلين على 50% فأكثر 77 ألفًا و776 طالبًا وطالبة، بنسبة نجاح 78%.

ولفت إلى أن إدارة البلينا التعليمية جاءت في المركز الأول على مستوى المحافظة بنسبة نجاح 91%، تلتها إدارتا دار السلام وجرجا بنسبة نجاح 87%، بينما جاءت إدارة أخميم في المركز الثالث بنسبة نجاح 86%.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أن النتائج تعكس تحسنًا ملحوظًا في مستوى الأداء التعليمي بعدد من الإدارات التعليمية.