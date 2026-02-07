قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أم تحجر على ابنها بمدينة نصر.. تقرير طبي يؤكد إصابته بالفصام وعدم قدرته على إدارة أمواله
رئيس الوزراء يشهد احتفالية طرح ترددات جديدة لشركات المحمول بـ3 مليارات دولار
قلب ولدي عليا حجر.. مسنة الشرقية ابنتها ضربتها بالمقشة وتتوسل للإفراج عنها
صفقة تسليح ضخمة لتايوان تثير توترا جديدا بين واشنطن وبكين
خبير إيراني: طهران ترفض التفاوض مع واشنطن تحت التهديد وفرض العقوبات
مرتضي منصور يكشف عن اسم وموعد برنامجه الجديد على السوشيال ميديا
اعتبارا من الاثنين| الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين وتحذر من ظاهرة جوية غداً
تفاصيل إنشاء 3 محطات للأرصاد الجوية لإمداد مزارعي الوادي الجديد ببيانات لحظية
برلماني يعلن تأييده لمقترح تقنين التبرع بالجلد بعد الوفاة: خطوة إنسانية تنقذ مصابي الحروق
مفاجأة بشأن سحب استضافة كأس العالم 2026 من أمريكا.. هل يحدث؟
برشلونة يضيف الثاني في شباك ريال مايوركا بأقدام لامين يامال
تعاون ثلاثي مع تركيا ولبنان .. ألمانيا تطرح تمويلا لإعادة اللاجئين السوريين لوطنهم
محافظات

البلينا في المركز الأول.. محافظ سوهاج يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية
اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية
أ ش أ

اعتمد محافظ سوهاج اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، اليوم السبت، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025-2026 (يناير 2026)، حيث بلغت نسبة النجاح 78% على مستوى المحافظة.

وقال المحافظ - في بيان اليوم- إن اعتماد النتيجة؛ يأتي تتويجًا لجهود كبيرة بذلتها مديرية التربية والتعليم والمعلمون والقائمون على العملية التعليمية طوال الفصل الدراسي، مؤكدًا حرص المحافظة على دعم المنظومة التعليمية باعتبارها الركيزة الأساسية لبناء الإنسان وتنمية المجتمع.

وهنأ سراج، الطلاب الناجحين وأولياء أمورهم، داعيًا الطلاب إلى مواصلة الاجتهاد وبذل المزيد من الجهد خلال الفترات المقبلة لتحقيق التفوق والتميز.

وأكد محافظ سوهاج، أن المحافظة لا تدخر جهدًا في تحسين البيئة التعليمية وتوفير الإمكانات اللازمة داخل المدارس، مشددًا على أهمية الالتزام بالانضباط وتكثيف المتابعة المستمرة لضمان جودة العملية التعليمية، بما يسهم في تخريج أجيال قادرة على تحمل المسئولية والمشاركة الفعالة في مسيرة التنمية.

ومن جهته، أوضح الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية بلغ 99 ألفًا و729 طالبًا وطالبة، حضر منهم 99 ألفًا و95 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين الحاصلين على 50% فأكثر 77 ألفًا و776 طالبًا وطالبة، بنسبة نجاح 78%.

ولفت إلى أن إدارة البلينا التعليمية جاءت في المركز الأول على مستوى المحافظة بنسبة نجاح 91%، تلتها إدارتا دار السلام وجرجا بنسبة نجاح 87%، بينما جاءت إدارة أخميم في المركز الثالث بنسبة نجاح 86%.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أن النتائج تعكس تحسنًا ملحوظًا في مستوى الأداء التعليمي بعدد من الإدارات التعليمية.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظ سوهاج نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول

