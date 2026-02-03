قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المنوفي: سلع وياميش رمضان متوافرة بكميات كبيرة والأسعار مستقرة طوال الشهر

ولاء عبد الكريم

قال حازم المنوفي، رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، إن الأسواق المصرية تشهد وفرة غير مسبوقة في جميع السلع الغذائية الأساسية وياميش رمضان، بالتزامن مع النصف من شهر شعبان وقرب حلول شهر رمضان المبارك.

وأكد المنوفي أن المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية آمن تمامًا ويكفي احتياجات المواطنين طوال شهر رمضان وما بعده، مشددًا على أن الأسعار مستقرة ولن تشهد أي ارتفاعات غير مبررة.

وأضاف: «نحن نتابع الأسواق لحظة بلحظة، والتجار والموردون ملتزمون بتثبيت أسعار السلع الأساسية، وهذا الانضباط يحمي المواطنين ويضمن استقرار السوق».

وأشار إلى أن الاستقرار الحالي في الأسواق يعكس تناغمًا بين جميع أطراف المنظومة التجارية، ويعزز الثقة بين التاجر والمستهلك.

وختم المنوفي تصريحه برسالة طمأنة قوية: «السلع متوفرة بكميات كافية والأسعار مستقرة، والمواطن لن يواجه أي أزمة تموينية خلال رمضان. الأسواق تحت المراقبة المستمرة لضمان تلبية احتياجات الجميع».

