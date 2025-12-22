ضبط 9 مخالفات تموينية وصحية بمخابز في طنطا

نفذت اليوم الاثنين الموافق 22 ديسمبر 2025 حملة تفتيشية موسعة استهدفت عددًا من المخابز بمنطقة الحكمة وسيجر وشارع أبو الهول بأول طنطا، وذلك ضمن خطة المحافظة لضمان الالتزام الكامل بالمعايير التموينية والصحية.

وذلك في إطار استجابة محافظة الغربية الفورية لشكاوى المواطنين وتوجيهات اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية بتكثيف الرقابة على المخابز المدعمة وضمان جودة الخبز المقدم للأهالي.

توجيهات محافظ الغربية

وخلال أعمال التفتيش التمويني، أسفرت الحملة عن ضبط عدد من المخالفات تمثلت في مخبزين، الأول بشارع الحكمه ينتج خبزًا ناقص الوزن بمقدار 9 جرامات، والثاني بمنطقة سيجر بنفس المخالفة، بينما رصدت اللجنة أيضًا مخالفة أخرى بمخبز في شارع أبو الهول لعدم نظافة أدوات العجين.

تحرك تنفيذي عاجل

وفي الجانب الصحي، حررت اللجان المختصة 4 محاضر لنقص الاشتراطات الصحية داخل عدد من المخابز، بالإضافة إلى محضري عدم حمل العاملين شهادات صحية سارية، ليصل إجمالي ما أسفرت عنه الحملة إلى 9 محاضر اتُّخذ بشأنها جميع الإجراءات القانونية اللازمة على الفور.

وأكد محافظ الغربية أن الحملات الرقابية تأتي استجابة مباشرة لشكاوى المواطنين وتستهدف حماية حقوقهم وضمان وصول الخبز المدعم بجودة عالية، مشددًا على استمرار الحملات اليومية والمفاجئة في جميع مراكز وقرى المحافظة، وأن أي مخالفة لن تتهاون معها المحافظة وستُعامل بحزم للحفاظ على صحة المواطنين وسلامة الخدمة التموينية.