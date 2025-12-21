قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حكم نهائي.. تأييد حبس هدير عبد الرازق سنة بتهمة دهس عامل
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من شبورة وأمطار في هذه المناطق
وزير الخارجية: نعول على ترامب لوقف انتهاكات إسرائيل وندعو للانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة
صناعة الملابس تحذر من البالة: تهديد للمصانع المحلية ومخاطر صحية على المستهلك
إقرار المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات بـحكم القضاء الإداري.. غدا
كأس أمم أفريقيا 2025 .. تردد قناة الجزائرية الرياضية وطريقة التثبيت
تراجع سعر الدولار في البنك المركزي اليوم
90 % من المحال العامة غير مرخصة.. برلماني يعلن مفاجأة ويطالب رد التنمية المحلية
وزير الخارجية: استقرار السودان جزء لا يتجزأ من أمن مصر القومي والمائي
تورط مسئول بشركة بترول شهيرة في قضيــــة قــــــــتل ..القصة الكـــاملة
محمد صلاح يبحث عن إنجاز في بطولة الأمم الأفريقية بالمغرب
كوريا الشمالية تؤكد ضرورة كبح طموح اليابان لامتلاك أسلحة نووية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

محافظ الغربية ومدير الأمن يتابعان ميدانيًا جهود السيطرة على حريق مسرح مدرسة طنطا الزراعية

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

انتقل اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، يرافقه اللواء أسامة نصر مدير أمن الغربية، إلى موقع الحريق الذي اندلع بمسرح الدور الأرضي بمدرسة طنطا الثانوية الزراعية بمدينة طنطا، وذلك لمتابعة الموقف ميدانيًا والاطمئنان على جهود السيطرة وتأمين الموقع واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، جاء ذلك بحضور الأستاذ ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية.

توجيهات محافظ الغربية 

وأكد محافظ الغربية أن الأجهزة التنفيذية تحركت فور تلقي البلاغ بمركز السيطرة التابع للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة اليوم الأحد الموافق 21/12/2025، حيث جرى على الفور رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات المعنية، وتم إخطار قوات الحماية المدنية والإسعاف والصحة والكهرباء والمرور للتحرك السريع إلى موقع البلاغ، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، وفي مقدمتها فصل التيار الكهربائي عن المدرسة والمنطقة المحيطة لضمان سلامة المواطنين والقوات المشاركة.

تحرك تنفيذي عاجل 

وأوضح اللواء أشرف الجندي أن الحريق نشب بمسرح مغلق للصيانة ويُستخدم كمخزن، على مساحة تقارب 90 مترًا مربعًا، ويحتوي على تشوينات أخشاب ومقاعد خشبية متهالكة، مشيرًا إلى أن المدرسة كانت خالية تمامًا من الطلاب لانتهاء اليوم الدراسي، وهو ما أسهم في سرعة التعامل الآمن مع الموقف دون تعريض أي أرواح للخطر.

وأشار المحافظ إلى أن قوات الحماية المدنية دفعت بعدد أربع سيارات إطفاء إلى موقع الحادث، إلى جانب سيارة إسعاف واحدة، وتمكنت من السيطرة الكاملة على الحريق في وقت قياسي ومنع امتداده إلى أي منشآت مجاورة، مؤكدًا أن الموقف أصبح آمنًا تمامًا .

وثمّن محافظ الغربية الجهود الكبيرة التي بذلها رجال الحماية المدنية، مشيدًا بسرعة الاستجابة والكفاءة العالية في التعامل مع الحريق، والتنسيق الواضح بين جميع الجهات المعنية، مؤكدًا أن ما جرى يعكس جاهزية أجهزة المحافظة وقدرتها على إدارة الأزمات والتعامل الفوري مع البلاغات حفاظًا على أمن وسلامة المواطنين.

وأسفر الحريق عن احتراق مخلفات الأخشاب الموجودة بالمسرح فقط، دون وقوع أي خسائر في الأرواح أو إصابات، وجارٍ استكمال الإجراءات اللازمة بمعرفة الجهات المختصة.

اخبار محافظة الغربية حريق مدرسة ناصر طنطا إخماد حريق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ناصر ماهر

بعد حبس ناصر ماهر| نجوم الأهلي والزمالك في الكلبش.. أسماء مفاجأة

عداد الكهرباء

باق 10 أيام ..تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

كأس أمم إفريقيا

التردد متاح.. قنوات مجانية ناقلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025

ناصر البرنس وشقيقه من داخل المستشفى

ناصر البرنس من المستشفى: أخويا زعل عشان معزمتوش في افتتاح المطعم.. شاهد

منتخب المغرب

افتتاح كأس أمم إفريقيا 2025.. موعد مباراة المغرب وجزر القمر والقنوات الناقلة

دعاء اليوم الاول من رجب

دعاء اليوم الأول من رجب .. لو خفت من مرض أو فقر ردّده واطمئن

نوة عيد الميلاد

رياح شديدة وأمطار غزيرة .. تعرف على موعد نوة عيد الميلاد بالإسكندرية

كأس الأمم الإفريقية

كأس أمم إفريقيا 2025 .. كل ما تريد معرفته عن البطولة

ترشيحاتنا

سمية الالفي

أرجو الدعاء لها..محمود البزاوي ينعي سمية الألفي

حلقة تامر هجرس

تامر هجرس: النجاح رسالة والزعيم مدرسة في الفن والحياة

محمد سلام

جيبت 92% في ثانوي وشيلت 5 مواد في تجارة.. محمد سلام يتحدث عن حلمه

بالصور

عبلة سلامة تتصدر التريند مع كندة علوش بعد تصريحاتها الأخيرة

كندة علوش وعبلة سلامة
كندة علوش وعبلة سلامة
كندة علوش وعبلة سلامة

بعد مصرع طفلة بسوهاج.. كيف تتسبب الإندومي في وفاة الأطفال؟

أضرار الإندومي على الأطفال
أضرار الإندومي على الأطفال
أضرار الإندومي على الأطفال

رماية بالذخيرة وتدمير الأهداف بختام التدريب البحري المصري الفرنسي | فيديو وصور

فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025
فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025
فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025

استعراض حرس الشرف وعروض قتالية.. الأكاديمية العسكرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية

فيديو

فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025

رماية بالذخيرة وتدمير الأهداف بختام التدريب البحري المصري الفرنسي | فيديو وصور

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية

استعراض حرس الشرف وعروض قتالية.. الأكاديمية العسكرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد

حورية فرغلي

حورية فرغلي: ما زلت أواجه آثار سحر أسود وأخيرا بقيت أعرف أشم

ابراهيم سعيد

اتقبض عليهم ..أزمة جديدة تطارد إبراهيم سعيد بسبب طليقته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يارب.. عام أكثر سعادة

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

المزيد