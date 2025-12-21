تركيب وصلات مياه مجانية للأسر الأولى بالرعاية بمحافظة الغربية

في لفتة إنسانية جديدة تجسد التكافل المجتمعي وتعاون مؤسسات الدولة مع المجتمع المدني، شهدت محافظة الغربية انطلاق مبادرة إنسانية لدعم تركيب وصلات مياه لأهالينا من الأسر الأولى بالرعاية والأكثر إحتياجًا، وذلك في إطار خطة شاملة تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين غير القادرين وتقديم الدعم الكامل لهم.

مبادرة اجتماعية



وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنه الى الأن تم تركيب عدد (1488) وصلة مياه شرب نقية على مستوى قرى ومراكز محافظة الغربية، ولإستهداف أكبر عدد ممكن من المستفيدين تم إطلاق مبادرة لدعم تركيب وصلات مياه مجانيه ذلك من خلال المشاركة بالتبرع بوصلة مياه نقية بقسط شهري 430جنيه أو بسهم بـ 400 جنيه.

دعم الأسر والعائلات الاكثر احتياجا



جاء ذلك تنفيذًاً لتوجيهات الدولة المصرية بدعم الأسر الأولى بالرعاية، وتحت رعاية دكتورة مايا مرسي وزير التضامن الإجتماعي، واللواء أشرف الجندي ، محافظ الغربية، وإشراف ومتابعة الدكتورة حسناء إبراهيم، وكيلة وزارة تضامن الغربية.



وأوضح شعبان أن الهدف من تركيب وصلات مياه شرب نقية توفر حياة كريمة للأسر الاكثر احتياجا تضمن لهم المعيشة في مسكن مناسب تتوافر فيه المستلزمات الضرورية للحياة فيه من مياه شرب نقيه، لافتًا أن الاسر المستفيدة التي تم اختيارها وفقا لعدة معايير منها المستوى المادي والاقتصادي والمعيشي للأسر المستحقة وفق معايير التنمية وترتيب النطاقات الأشد احتياجا.

تحمل تكاليف علاجية



مشيرًا إلى ان المواطن المستفيد من أى خدمات الأورمان لا يتحمل أية تكاليف على الإطلاق حيث تقدم هذه الخدمات إلى المستفيدين بالمجان، مضيفًا أن الجمعية تصل للقرى الأكثر احتياجًا بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة في أرجاء محافظة الغربية، تحت إشراف ورعاية مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

يذكر أن جمعية الأورمان على مدار الأعوام السابقة قامت بتركيب 77,694 وصلة مياه بجميع محافظات الجمهورية