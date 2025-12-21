ضبط 18 تاجر سجائر جملة وقطاعي في حملة تموينية مكبرة بالغربية

ضبطت مديرية التموين بمحافظة الغربية، 18 تاجرا سجائر جملة وقطاعى بمراكز ، يقومون بالبيع بأزيد من التسعيرة الرسمية لجميع الأنواع، بواقع من 150 إلى 250 جنيها زيادة في القاروصة الواحدة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

توجيهات محافظ الغربية



وكان أحمد عبود وكيل وزارة التموين بالغربية، قد قاد حملة لمفتشى الرقابة التموينية بالمديرية للمرور والتفتيش علي محلات بيع السجائر بالجملة والقطاعي بمراكز ومدن المحافظة، وتم خلالها رصد 18 تاجرا يقومون بالبيع بأزيد من التسعيرة الرسمية لجميع الأنواع، بواقع من 150 إلى 250 جنيه زيادة فى القاروصة الواحدة.

وتم تحرير محاضر بالوقائع لأصحاب المخالفات، وإخطار النيابات العامة المختصة لتجرى شئونها.



وكان اللواء أشرف الجندى محافظ الغربية، قد شدد على ضرورة استمرار الحملات التموينية لردع المخالفين، وتطبيق القانون بصرامة لضمان عدم المتاجرة وغش المواطنين، وعدم تلاعب التجار بالأسعار.