جولة لرئيس الوزراء بمطار القاهرة لتفقد الخدمات المختلفة
إصابة 7 أشخاص من أسرة واحدة في تصادم سيارتين على صحراوي البحيرة
الاتحاد الأوروبي يخطو خطوة حاسمة نحو اليورو الرقمي ونظام مدفوعات قوي
الطائفة الإنجيلية تؤكد رفضَها القاطع للربط بينها وبين «المسيحية الصهيونية»
وزير الأوقاف من أسيوط: التكامل بين المؤسسات الدينية والعلمية ترسخ للخطاب الديني الرشيد
محامي إبراهيم سعيد يكشف تفاصيل مثيرة في واقعة مشاجرة اللاعب السابق مع طليقته
رابط استمارة الدبلومات الفنية 2026 .. سجل الآن
سوسن بدر : لا أخشى الموت.. فهو منتهى الحرية
قبل المواجهة.. ماذا يحتاج مبابي لتحطيم رقم كريستيانو رونالدو التاريخي؟
المخرج الفلسطيني يوسف صالحي: نجحنا في ترجمة الألم الداخلي إلى لغة سينمائية في «أعلم أنك تسمعني»
وول ستريت جورنال: يونيفرسال ستوديوز تخطط لإنشاء مدينة ملاهي بالسعودية
أشرف حكيمي يتصدر قائمة الأكثر قيمة تسويقية في أمم أفريقيا ومرموش ثانيا
حوادث

تحرير 19 مخالفة تموينية متنوعة لردع الباعة والتجار المخالفين في الغربية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الغربية أحمد علي

ضبطت مباحث التموين بالغربية، في حملة على مدار  24 ساعة، 19 مخالفة تموينية متنوعة بمراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار إحكام الرقابة على الأسواق ومصادرة السلع المغشوشة والفاسدة.

حملات تموينية مكبرة 

تلقى مدير مباحث التموين بالغربية، إخطارا بتحرير 19  مخالفة متنوعة شملت، البيع بأزيد من التسعيرة، وعدم الإعلان عن الأسعار، وسلع مجهولة المصدر ومغشوشة، ومنتهية الصلاحية، وتلاعب في الأوزان. 

ردع مخالفين 

تم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية نحو أصحاب المخالفات، وإخطار النيابات المختصة.

تحرك عاجل أمنيا 

كان مدير أمن الغربية وجه مباحث التموين بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على المحال التجارية ومصانع المواد الغذائية ومحطات المواد البترولية للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، والتصدى بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء وتطبيق القانون على المخالفين.

