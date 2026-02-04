قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

تعليم بني سويف تعقد اجتماعًا موسعًا استعدادًا لانطلاق الفصل الدراسي الثاني السبت المقبل

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

في إطار توجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبناءً على تعليمات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بشأن الاستعداد الجيد لبدء الفصل الدراسي الثاني ومتابعة جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب اعتبارًا من يوم السبت المقبل، عقدت الأستاذة أمل الهواري، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، اجتماعًا موسعًا مع مديري ووكلاء الإدارات التعليمية، ومديري المراحل التعليمية، وإدارتي المتابعة والتدريب.
جاء ذلك بحضور الأستاذ محمد بدر، وكيل المديرية، والدكتور هاني رجائي، مدير عام التعليم العام، والأستاذ عمر سيد، مدير عام الشؤون المالية والإدارية.
وناقش الاجتماع الإجراءات الإدارية والفنية المنظمة لبداية الفصل الدراسي الثاني، وآليات متابعة انتظام العملية التعليمية، والتأكيد على الانضباط المدرسي، والانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة، وتوفير بيئة تعليمية آمنة وجاذبة للطلاب، إلى جانب استعراض موقف الكتب المدرسية ومدى توافرها بالمدارس.
 

كما شددت وكيل الوزارة على الالتزام الحتمي بتحليل نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول تحليلًا دقيقًا، ورصد نقاط القوة ونقاط الضعف بكل مدرسة، وإعداد خطط علاجية مُلزمة يتم البدء في تنفيذها فور انطلاق الفصل الدراسي الثاني، مع المتابعة المستمرة والتقييم الدوري، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي تقصير، بما يضمن تحسين النتائج ورفع كفاءة الأداء التعليمي.
وأكدت وكيل الوزارة على أهمية الالتزام الكامل بالتعليمات والقرارات الوزارية، وضرورة التواصل المستمر مع المدارس، والمتابعة الميدانية اليومية، لضمان انطلاقة قوية ومنظمة للفصل الدراسي الثاني، مشددةً على ضرورة تضافر الجهود بين جميع العاملين بالمنظومة التعليمية لتحقيق أعلى مستوى من الأداء التعليمي والخدمي داخل المدارس.

بني سويف اهناسيا تعليم

