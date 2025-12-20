الغربية .. تفاصيل تطوير كورنيش ترعة الساحل بسمنود إلى متنفس حضاري متميز

تابع اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، أعمال تطوير كورنيش ترعة الساحل بمدينة سمنود، والذي يمتد بطول 650 مترًا وعرض 18 مترًا، من كوبرى مرور سمنود إلى كوبرى هندسة الري على جانبي الترعة، في إطار جهود محافظة الغربية للارتقاء بالمظهر الحضاري وتوفير متنفس راقٍ للمواطنين.

وأوضح المحافظ أن أعمال التطوير تهدف إلى تحويل الكورنيش إلى مساحة حضارية ترفيهية متكاملة، حيث تشمل إنشاء أرصفة حديثة، وتركيب بلدورات وسور معماري أنيق، وأعمال تدبيش لضمان استقرار ضفاف الترعة. كما سيتم تنفيذ رصف متطور باستخدام الإنترلوك، وتركيب مقاعد وبرجولات، إلى جانب أعمدة إنارة ديكورية تعكس طابعًا جماليًا مميزًا.

وأكد اللواء أشرف الجندي أن المشروع يأتي ضمن استراتيجية متكاملة لتحسين جودة الحياة في مدن ومراكز الغربية، مشيرًا إلى أن التطوير لا يقتصر فقط على تحسين المظهر العام، بل يمتد ليشمل تعزيز معايير الأمان، وتوفير أماكن مهيأة لاستمتاع المواطنين، مما يسهم في دعم رؤية المحافظة لجعل المساحات العامة أكثر جاذبية وملاءمة للحياة العصرية.

وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد لإنهاء الأعمال وفق أعلى معايير الجودة، مؤكدًا أن محافظة الغربية مستمرة في تنفيذ مشروعات تنموية شاملة تستهدف تحسين البنية التحتية والخدمات العامة بما يلبي تطلعات المواطنين ويوفر لهم بيئة أكثر راحة وأمانًا.