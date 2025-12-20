بمناسبة اليوم العالمي لذوي الهمم.. محافظة الغربية تطلق يومًا مجانيًا لخدمات طب الأسنان الشاملة

أعلن اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، عن إطلاق مبادرة صحية متميزة تستهدف تقديم خدمات طبية متكاملة في مجال طب الأسنان لذوي الهمم بمختلف الأعمار، وذلك بالمجان وتحت تأثير التخدير الكلي، في إطار حرص محافظة الغربية على ترجمة التوجهات الإنسانية للدولة المصرية، وتقديم رعاية صحية حقيقية للفئات الأولى بالرعاية، تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي لذوي الهمم.

وأكد محافظ الغربية أن المبادرة تنفذ من خلال مديرية الشؤون الصحية بالغربية ممثلة في الإدارة العامة لطب الأسنان، وتشمل تقديم جميع خدمات طب الأسنان من كشف وعلاج وحشو وتدخلات جراحية كاملة دون تحميل الأسر أي أعباء مادية، وذلك بمستشفيي المحلة العام وزفتى العام، مشددًا على أن المحافظة تضع صحة الإنسان وكرامته في صدارة أولوياتها، وتسعى باستمرار لتوفير خدمات صحية متخصصة تليق بأبناء الغربية، خاصة من ذوي الهمم الذين يستحقون كل دعم ورعاية.

وأشار المحافظ إلى أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا لجهود المحافظة في دعم ذوي الهمم ودمجهم صحيًا ومجتمعيًا، مؤكدًا أن توفير خدمات علاج الأسنان تحت التخدير الكلي يُعد تدخلًا طبيًا بالغ الأهمية لتخفيف المعاناة عن الأسر، وتقديم خدمة كانت تمثل عبئًا كبيرًا على الكثير منهم، موجّهًا الشكر للأطقم الطبية المشاركة على ما يبذلونه من جهد وإخلاص.

من جانبه، أوضح الدكتور اسامه بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية أن المبادرة ستبدأ خلال الفترة من 21 إلى 25 ديسمبر 2025، حيث سيتم استقبال الحالات بعيادات الأسنان لإجراء الكشف والتشخيص وتحديد مواعيد العمليات، وذلك بمستشفى المحلة العام بعيادة الأسنان رقم 5، ومستشفى زفتى العام بعيادة الأسنان رقم 2، يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا، مؤكدًا جاهزية الفرق الطبية والتجهيزات اللازمة لضمان تقديم الخدمة بأعلى مستوى من الأمان والجودة.

وأضاف وكيل الوزارة أن المديرية تولي اهتمامًا خاصًا بذوي الهمم، وتعمل وفق خطة متكاملة لتقديم خدمات صحية متخصصة لهم، تنفيذًا لتوجيهات محافظ الغربية، وحرصًا على تخفيف العبء عن كاهل الأسر، مشددًا على أن جميع الخدمات المقدمة خلال هذه المبادرة ستكون مجانية بالكامل.

واختتم محافظ الغربية تصريحاته بالتأكيد على استمرار المحافظة في إطلاق المبادرات الصحية والمجتمعية الهادفة، بما يحقق العدالة الصحية، ويعكس اهتمام الدولة الحقيقي بالإنسان، ويعزز شعور المواطنين بأنهم في قلب أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة.