قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الغندور يهنئ بنتايج بعقد قرانه.. تفاصيل
الإمارات تعتمد علاجا جينيا لعلاج مرضى ضمور العضلات الشوكي
وفاة سمية الألفي| أحمد الفيشاوي يغيب عن مشهد الوداع.. ومرض نادر وراء رحيلها
تقصد فرق المقامات.. رضوى الشربيني تهاجم أحمد العوضي
أرقام قياسية للمغرب في كأس العرب
تأييد حكم الإعدام لقاتل أولاده الأربعة في قليوب
18 يناير.. أولى جلسات محاكمة قاتـ.ل زوجته "عروس المنوفية"
تشكيل الجونة أمام بيراميدز في كأس عاصمة مصر
الزمالك ثانيا بقائمة أكثر الأندية العربية في قضايا ايقاف قيد
نفسي أساعد أهلي.. بطلة تتحدى الإعاقة بالعمل فى مصنع الغزل بالفيوم
رفع المكافأة لمبلغ ضخم.. إقامة أمم إفريقيا كل 4 سنوات بفرمان الكاف
على غرار أوروبا.. كاف يقرر إقامة بطولة جديدة| تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

بمناسبة اليوم العالمي لذوي الهمم.. محافظة الغربية تطلق يومًا مجانيًا لخدمات طب الأسنان الشاملة

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

أعلن اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، عن إطلاق مبادرة صحية متميزة تستهدف تقديم خدمات طبية متكاملة في مجال طب الأسنان لذوي الهمم بمختلف الأعمار، وذلك بالمجان وتحت تأثير التخدير الكلي، في إطار حرص محافظة الغربية على ترجمة التوجهات الإنسانية للدولة المصرية، وتقديم رعاية صحية حقيقية للفئات الأولى بالرعاية، تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي لذوي الهمم.

توجيهات محافظ الغربية 

وأكد محافظ الغربية أن المبادرة تنفذ من خلال مديرية الشؤون الصحية بالغربية ممثلة في الإدارة العامة لطب الأسنان، وتشمل تقديم جميع خدمات طب الأسنان من كشف وعلاج وحشو وتدخلات جراحية كاملة دون تحميل الأسر أي أعباء مادية، وذلك بمستشفيي المحلة العام وزفتى العام، مشددًا على أن المحافظة تضع صحة الإنسان وكرامته في صدارة أولوياتها، وتسعى باستمرار لتوفير خدمات صحية متخصصة تليق بأبناء الغربية، خاصة من ذوي الهمم الذين يستحقون كل دعم ورعاية.

وأشار المحافظ إلى أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا لجهود المحافظة في دعم ذوي الهمم ودمجهم صحيًا ومجتمعيًا، مؤكدًا أن توفير خدمات علاج الأسنان تحت التخدير الكلي يُعد تدخلًا طبيًا بالغ الأهمية لتخفيف المعاناة عن الأسر، وتقديم خدمة كانت تمثل عبئًا كبيرًا على الكثير منهم، موجّهًا الشكر للأطقم الطبية المشاركة على ما يبذلونه من جهد وإخلاص.

اخبار محافظة الغربية 

من جانبه، أوضح الدكتور اسامه بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية أن المبادرة ستبدأ خلال الفترة من 21 إلى 25 ديسمبر 2025، حيث سيتم استقبال الحالات بعيادات الأسنان لإجراء الكشف والتشخيص وتحديد مواعيد العمليات، وذلك بمستشفى المحلة العام بعيادة الأسنان رقم 5، ومستشفى زفتى العام بعيادة الأسنان رقم 2، يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا، مؤكدًا جاهزية الفرق الطبية والتجهيزات اللازمة لضمان تقديم الخدمة بأعلى مستوى من الأمان والجودة.

وأضاف وكيل الوزارة أن المديرية تولي اهتمامًا خاصًا بذوي الهمم، وتعمل وفق خطة متكاملة لتقديم خدمات صحية متخصصة لهم، تنفيذًا لتوجيهات محافظ الغربية، وحرصًا على تخفيف العبء عن كاهل الأسر، مشددًا على أن جميع الخدمات المقدمة خلال هذه المبادرة ستكون مجانية بالكامل.

اطلاق مبادرات الخيرية 

واختتم محافظ الغربية تصريحاته بالتأكيد على استمرار المحافظة في إطلاق المبادرات الصحية والمجتمعية الهادفة، بما يحقق العدالة الصحية، ويعكس اهتمام الدولة الحقيقي بالإنسان، ويعزز شعور المواطنين بأنهم في قلب أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة.

اخبار محافظة الغربية طنطا مبادرة الاسنان علاج الأسر والعائلات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد الفيشاوي

أحمد الفيشاوي يغيب عن جنازة والدته بسبب سفره للخارج

حنان ترك

غابت عن حفل الزفاف.. أول تعليق من حنان ترك على زواج نجلها

سمية الألفى

وفاة سمية الألفى عن عمر يناهز 72 عاما

قاتلة نجلها بالمعصرة

قـ.اتلة نجلها بالمعصرة للنيابة: عملت في ابني زى ما أهلي كانوا بيعاملوني| خاص

أسعار الدواجن

انخفاض جديد.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت 20-12-2025

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 20-12-2025.. آخر تحديث

حسام عاشور

حالة كهربا وإغماء.. حسام عاشور يكشف كواليس أزمته الصحية

سمية الألفي

وفاة سمية الألفي.. قصة حبها مع فاروق الفيشاوي بدأت بشيكولاتة ووردة ولبان

ترشيحاتنا

رؤية

من التدريب إلى التوظيف المباشر: كيف يسد التعليم التبادلي فجوة المهارات

مؤتمر صحفى

هشام مدكور: العاصمة الجديدة تجسد رؤية الدولة في التطوير القائم على التكنولوجيا والاستدامة

مدبولي

رئيس الوزراء يستعرض الرؤية الشاملة واستراتيجيات تطوير شركة مصر للطيران

بالصور

عدم غسل أغطية السرير يعرضك لمشاكل صحية.. مخاطر خفية

مخاطر عدم غسل أغطية السرير والوسائد والشراشف
مخاطر عدم غسل أغطية السرير والوسائد والشراشف
مخاطر عدم غسل أغطية السرير والوسائد والشراشف

شيماء هلالي في أمسية طربية بدار الأوبرا المصرية

شيماء هلالى
شيماء هلالى
شيماء هلالى

الأجهزة التنفيذية بالشرقية تكثف أعمالها لإزالة الاشغالات بمنطقة "حلقه السمك"

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

طريقة عمل مكرونة بالخضار المشوي .. وجبة صحية وسهلة

طريقة عمل مكرونة بالخضار المشوي
طريقة عمل مكرونة بالخضار المشوي
طريقة عمل مكرونة بالخضار المشوي

فيديو

الفنان أحمد العوضي

أنا الأعلى أجرا ومشاهدة.. الفنان أحمد العوضي يثير الجدل على السوشيال ميديا

نجلاء بدر

الأمومة مش مكتوبالي.. نجلاء بدر تكشف عن مشاكل في حياتها الشخصية وتوتر علاقتها بزوجها

طلعت زكريا

حدث قبل وفاته.. نجل طلعت زكريا يكشف سرا عن والده

القبض على والدة شيماء جمال

سـ.ـلاح غير مرخص وأحكام قضائية.. تفاصيل القبــ.ـض على والدة شيماء جمال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يارب.. عام أكثر سعادة

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

المزيد