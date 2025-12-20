قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم عدد من بلدات ومدن الضفة الغربية

ذكرت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي إقتحمت منذ قليل مدينتي طولكرم ودير الغصون وبلدات بلعا وقراوة بني زيد وإذنا بالضفة الغربية.

وفي وقت لاحق ؛ اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة سيلة الظهر في محافظة جنين بالضفة الغربية المحتلة.

توغل إسرائيلي في الضفة الغربية

وأفادت وسائل إعلام أن مواجهات جرت بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها قرية مادما جنوب نابلس بالضفة الغربية.

وفي سياق متصل، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" بأن شاب أصيب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة الرام قرب جدار الفصل والتوسع العنصري شمال القدس المحتلة.

أوضحت وكالة وفا أن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت بلدة نعلين، وسيرت دورياتها في عدد من أحيائها وسط إطلاق للرصاص الحي، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش أشار إلى أن الفلسطينيين يحتاجون أفقا للأمل ودوامة العنف يجب أن تتوقف، لافتا إلى أن الوضع في الضفة الغربية مقلق للغاية.