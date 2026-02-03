اغلاق وتشميع 23 منشآة مخالفة لمواعيد العمل الشتوية بالغربية

تمكنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الغربية، من غلق وتشميع 23 منشآة مخالفة لمواعيد الغلق الشتوية المقررة رسميا ، على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وذلك خلال 24 ساعة الماضية.

توجيهات محافظ الغربية

كان محافظ الغربية، قد أكد على استمرار الحملات والمتابعة بمراكز ومدن المحافظة، لرصد المخالفين لمواعيد الغلق الشتوية للمحلات والورش ومنشأت الأنشطة المختلفة المقررة من مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.

تحرك تنفيذي عاجل

وشدد المحافظ، على تفعيل الإجراءات القانونية والغرامات المالية ضد المخالفين، لضمان ردعهم وعدم تكرار ذات المخالفة فى وقت لاحق.