سوريا .. قوات الاحتلال تتوغل في عدة قرى بريف القنيطرة

أفادت وكالة الأنباء السورية سانا بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت مجدداً مساء اليوم، في عدة قرى بريف محافظة القنيطرة.

وأشارت الوكالة السورية إلى أن قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من أربع آليات، واحدة مصفحة، وأخرى من نوع همر، واثنتين من نوع هايلكس، توغلت في مدينة القنيطرة المهدمة، وقامت بنصب حاجز مؤقت على دوار العلم لمدة 15 دقيقة، قبل أن تتوجه باتجاه قرية الصمدانية الشرقية وصولاً إلى تل كروم جبا في ريف القنيطرة الشمالي.

وألمحت الوكالة كذلك إلى ان قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت أمس، في عدة قرى وبلدات بريف القنيطرة الجنوبي.

وتواصل إسرائيل سياساتها العدوانية وخرقها اتفاق فض الاشتباك عام 1974 عبر التوغل في أرياف القنيطرة ودرعا والاعتداء على المواطنين، وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، وتدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته وردع هذه الممارسات غير المشروعة.