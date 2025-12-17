سوريا تحبط محاولة تهريب شحنة أسلحة إلى لبنان

نجحت مديرية الأمن الداخلي في منطقة الزبداني بمحافظة ريف دمشق في إحباط محاولة تهريب شحنة أسلحة كانت معدّة للتهريب باتجاه لبنان.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها عبر قناتها على تليجرام، إنه عقب متابعة أمنية دقيقة لتحركات المتورطين، نفّذت المديرية كميناً محكماً في بلدة سرغايا الحدودية أسفر عن ضبط الشحنة، التي تبيّن أنها تضم كميات كبيرة من قذائف “آر بي جي”، مُخبأة بطريقة منظمة تمهيداً لتهريبها عبر الحدود.

ولفتت الوزارة إلى أن المضبوطات صودرت أصولاً، ونُقلت إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تأتي هذه العملية في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الداخلية لمكافحة عمليات التهريب، وضبط الحدود، وحماية الأمن والاستقرار الوطني.