الداخلية السورية: ضبط خلايا إرهابية تابعة لـ(داعش) في ريف إدلب

أعلنت وزارة الداخلية السورية عن تنفيذ الوحدات الأمنية بمحافظة إدلب، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، عمليتين أمنيتين نوعيتين استهدفتا خلايا تابعة لتنظيم (داعش) الإرهابي بريف المحافظة، وأسفرتا عن ضبط أسلحة فردية وذخائر وأحزمة ناسفة وعبوات متفجرة.



وأوضحت الداخلية السورية - عبر قناتها على التلجرام، وفقا لوكالة الأنباء السورية (سانا) - أن العمليتين كشفتا عن تورط بعض أفراد خلايا إرهابية في قتل مدني ودفنه قرب مدينة معرة مصرين، مشيرة إلى أنه تم تحييد عنصرين من بعد رفضهما تسليم نفسيهما للقوات الأمنية، فيما أُلقي القبض على باقي أفراد الخلايا الإرهابية، تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.