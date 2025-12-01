قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مساعدات سعودية إلى فلسطين بقيمة 90 مليون دولار
تحذير أوروبي من تصعيد إسرائيلي محتمل ضد إيران خلال العام المقبل
مدرعات وربات قتالية ومنصات إطلاق مسيرات في جناح شركة إيجلز انترناشيونال للأنظمة الدفاعية بمعرض إيديكس 2025
كأس العرب .. عمر خربين يسجل هدف عالمى لمنتخب سوريا أمام تونس
صدمة جديدة لأسرة إسماعيل الليثي.. سقوط سقف جراج على سيارة أرملته في الجيزة
الاتحاد الأوروبي: روسيا لا تريد السلام في أوكرانيا.. وسنزيد الدعم العسكري إلى كييف
احتيال إلكتروني يهدد مسافري شركة طيران "إل عال" الإسرائيلية
ترامب يعلن قرب الإفراج عن تقرير حالته الطبية بعد تصويره بالرنين المغناطيسي
بن غفير : الفساد في الجهاز القضائي أدى إلى تلفيق قضايا ضد نتنياهو
أخبار التوك شو.. فرحة "البلاك فرايدي" تنقلب لصدمة ما بعد الشراء.. والرئيس السيسي يشارك بالمعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2025"
أمين "كبار العلماء" من مدريد: الأزهر يتبنى خطابا عالميا يحمي كرامة الإنسان
قلة أدب وتربص وتصيد .. نجوم وإعلاميون يدعمون منى زكي بعد الهجوم عليها بسبب فيلم الست
أخبار البلد

الأنبا إبراهيم إسحق يشارك في لقاء البابا لاون مع الأساقفة والكهنة بلبنان

الأنبا إبراهيم إسحق
الأنبا إبراهيم إسحق
ميرنا رزق

التقى قداسة البابا لاون الرابع عشر، الأساقفة، والكهنة، والمكرسين والمكرسات، والعاملين الرعويين، بمزار سيدة لبنان، بحريصا.

جاء ذلك بمشاركة غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، والمطران جورج شيحان، رئيس أساقفة إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والزائر الرسولي على شمال إفريقيا، ونيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، والمطران جان ماري شامي، النائب البطريركي العام للروم الملكيين الكاثوليك بمصر والسودان وجنوب السودان، وأصحاب الغبطة، بطاركة الكنائس الكاثوليكية الشرقية.

وبعد زيارته لضريح القديس شربل، توجّه الحبر الأعظم إلى حريصا وسط استقبال حافل، حيث رحّب به غبطة البطريرك رافائيل بدروس الحادي والعشرين ميناسيان، بطريرك بيت كليكيا للأرمن الكاثوليك، واصفًا إياه بالشعلة الحية من الصلاة والرجاء، التي تنير دروب اللبنانيين في هذه المرحلة العصيبة.

المحبة أقوى من الانقسامات

وأكد صاحب الغبطة أن لبنان يظل شاهدًا حيًا على إمكانية العيش المشترك، وأن المحبة تبقى أقوى من الانقسامات. وخلال اللقاء، استمع الأب الأقدس إلى سلسلة شهادات مؤثرة عكست ثبات الخدمة المسيحية وسط الحرب والفقر.

وقدّم الأب يوحنا فؤاد فهد شهادةً عن خدمته لمن سمّاهم الشعب غير المرئي الذين يعيشون في صمتٍ وألم، مناشدًا الحبر الأعظم أن يمنحهم كلمة وبركة وإشارة تعيد إليهم الأمل.

وروت المتطوعة لورين كابوبريس— وهي مهاجرة— كيف تحوّل عملها إلى رسالة تخدم من خلالها الفئات الهشّة، مؤكدة أن المهاجرين ليسوا مجرد عمال، بل بناة ومساهمون.

كما قدّمت الأخت ديما شبيب، مديرة مدرسة في بعلبك، شهادة عن بقائها وسط الحرب، مؤكدة أنها وجدت سلام المسيح في قلب الصراع، فيما وصف الأب شربل فياض، مرشد السجون، خدمته بأنها لقاء يومي مع المسيح المتألم في وجوه السجناء المنسيين، مشددًا أن الرحمة ليست فكرة، بل وجه، وجه السجين.

وفي كلمته، دعا بابا الكنيسة الكاثوليكية المكرّسين إلى الثبات في الرجاء، مؤكدًا أن الإيمان هو مرساة معلّقة في السماء.

واستعاد عظيم الأحبار مقولة البابا القديس يوحنا بولس الثاني: "أنتم مسؤولون عن الرجاء"، مشددًا على أن العطاء المتبادل هو السبيل إلى بناء مجتمع أقوى، داعيًا الحاضرين ليكونوا عطر المسيح في عالم متعطش إلى المحبة، والوحدة.

واختُتمت الزيارة بمنح قداسة البابا لاون الرابع عشر "الوردة الذهبية" لمزار سيدة لبنان، تعبيرًا عن تكريم خاص للعذراء مريم، بالإضافة إلى مباركته حجر الأساس لمدينة السلام، التابعة لقناة تيلي لوميار، ونورسات، دعمًا لمبادرات التواصل، والسلام في المنطقة.

البابا لاون البابا لاون الرابع عشر البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق الكاثوليك القديس شربل الكنيسة الكاثوليكية

إحالة 19 طالبًا وطالبة إلى مجلس تأديب ابتدائي

إحالة 19 طالبًا من طب الإسكندرية إلى مجلس تأديب ابتدائي.. إيه الحكاية؟

وزير التربية والتعليم

تغيير مفاجئ في موعد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الإبتدائي بمدارس 13محافظة

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم الاثنين.. وقيمة عيار 21 الآن

أسعار الدواجن

عاودت الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

سعر البانيه اليوم

اشتري وخزني.. انخفاض أسعار الفراخ اليوم الإثنين| البانيه وصل كام؟

زيت التموين

طرح زجاجة زيت 1.5 لتر جديدة على بطاقات التموين بدءا من اليوم

جانب من مباراة الأهلي والجيش الملكي

سر عدم تقدم الأهلي بشكوى رسمية ضد الجيش الملكي.. خاص

أرشيفية

رئيس فنزويلا يبدي استعدادا للتنحي بعد 18 شهرا.. وواشنطن تصر على الرحيل الفوري

وزير الرياضة

مصر ترشح وزير الشباب والرياضة لرئاسة اللجنة الحكومية الدولية للتربية البدنية باليونسكو

كيروش

أول رد من كيروش بشأن خلافة حسام حسن في تدريب منتخب مصر

منتخب جنوب أفريقيا

مجموعة مصر.. قائمة جنوب أفريقيا استعداداً لكأس أمم أفريقيا

مدرعات وربات قتالية ومنصات إطلاق مسيرات في جناح شركة إيجلز انترناشيونال للأنظمة الدفاعية بمعرض إيديكس 2025

منتجات شركة إيجلز انترناشيونال للأنظمة الدفاعية
منتجات شركة إيجلز انترناشيونال للأنظمة الدفاعية
منتجات شركة إيجلز انترناشيونال للأنظمة الدفاعية

مشروب الشتاء .. طريقة عمل الهوت شوكليت زي الكافيهات

طريقة عمل الهوت شوكليت
طريقة عمل الهوت شوكليت
طريقة عمل الهوت شوكليت

حضور متميز للمدفع المصري EGY k9A1 في معرض إيديكس 2025| فيديو وصور

المدفع المصري EGY k9A1
المدفع المصري EGY k9A1
المدفع المصري EGY k9A1

غذاء صحى وسريع.. طريقة تحضير صينية البطاطس بالفراخ

طريقة التحضير لعمل صينية البطاطس بالفراخ :
طريقة التحضير لعمل صينية البطاطس بالفراخ :
طريقة التحضير لعمل صينية البطاطس بالفراخ :

المدفع المصري EGY k9A1

حضور متميز للمدفع المصري EGY k9A1 في معرض إيديكس 2025| فيديو وصور

البرتغالي فيريرا المدير الفنى السابق

إيجار الشقة واشتراك المنصة.. مدرب الزمالك يكشف عن أسرار النادي

حقيقة علاقة حسام حبيب وشيراز

بعد انتشار صورهما.. أول تعليق من حسام حبيب على علاقته بـ شيراز

كليب يا هاك القلب

"يا هاك القلب".. أغنية تامر نجم تجمع قوة الشعور وروح الشباب

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يحمي أطفال مصر الآن؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ثقافة القوة وقوة الثقافة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ما هو سر المتحوّر الجديد الذي يصيب الناس؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فطرتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاستثمار في العنصر البشري

