أخبار العالم

ترامب يعلن قرب الإفراج عن تقرير حالته الطبية بعد تصويره بالرنين المغناطيسي

محمد على


قال الرئيس دونالد ترامب إنه سيعلن عن نتائج اختبار التصوير بالرنين المغناطيسي الذي تلقاه في أكتوبر.

ذكر الرئيس الجمهوري يوم الأحد خلال تبادل للآراء مع الصحفيين أثناء عودته إلى واشنطن من فلوريدا: "إذا كنتم تريدون نشره، فسوف أقوم بنشره".

تابع إن نتائج التصوير بالرنين المغناطيسي كانت "ممتازة".

ورفض البيت الأبيض توضيح سبب خضوع ترامب لتصوير بالرنين المغناطيسي أثناء فحصه الطبي في أكتوبر أو على أي جزء من جسده.

لفتت السكرتيرة الصحفية كارولين ليفيت إلى إن الرئيس تلقى "تصويرًا متقدمًا" في المركز الطبي العسكري الوطني والتر ريد "كجزء من فحصه البدني الروتيني" وأن النتائج أظهرت أن ترامب لا يزال يتمتع "بصحة بدنية استثنائية".

وأضاف ترامب أنه "ليس لديه أي فكرة" عن الجزء من جسده الذي خضع لتصوير بالرنين المغناطيسي.

قال: "كان مجرد تصوير بالرنين المغناطيسي. أي جزء من الجسم؟ لم يكن الدماغ، فقد أجريتُ اختبارًا إدراكيًا .

منتجات شركة إيجلز انترناشيونال للأنظمة الدفاعية
المدفع المصري EGY k9A1
طريقة التحضير لعمل صينية البطاطس بالفراخ :
