كأس العرب .. عمر خربين يسجل هدف عالمى لمنتخب سوريا أمام تونس
صدمة جديدة لأسرة إسماعيل الليثي.. سقوط سقف جراج على سيارة أرملته في الجيزة
الاتحاد الأوروبي: روسيا لا تريد السلام في أوكرانيا.. وسنزيد الدعم العسكري إلى كييف
احتيال إلكتروني يهدد مسافري شركة طيران "إل عال" الإسرائيلية
ترامب يعلن قرب الإفراج عن تقرير حالته الطبية بعد تصويره بالرنين المغناطيسي
بن غفير : الفساد في الجهاز القضائي أدى إلى تلفيق قضايا ضد نتنياهو
أخبار التوك شو.. فرحة "البلاك فرايدي" تنقلب لصدمة ما بعد الشراء.. والرئيس السيسي يشارك بالمعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2025"
أمين "كبار العلماء" من مدريد: الأزهر يتبنى خطابا عالميا يحمي كرامة الإنسان
قلة أدب وتربص وتصيد .. نجوم وإعلاميون يدعمون منى زكي بعد الهجوم عليها بسبب فيلم الست
الرئيس السيسي يتفقد معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس ٢٠٢٥"
محكمة تل أبيب تلغي جلسة نتنياهو المقررة غدا.. وهرتسوج: مصلحة إسرائيل فقط
شاهد.. الرئيس السيسي يستمع لشرح مفصل عن منظومة إدارة نيران الهاوتزر 155مم
أخبار العالم

السلطات الإيرانية تقبض على مواطنين كوريين بتهمة التهريب جنوب البلاد

السلطات الإيرانية تقبض على مواطنين كوريين بتهمة التهريب جنوب البلاد
السلطات الإيرانية تقبض على مواطنين كوريين بتهمة التهريب جنوب البلاد
هاجر رزق

أفادت مصادر دبلوماسية اليوم الاثنين قولها إن السلطات الإيرانية ألقت القبض على مواطنين كوريين بتهمة التهريب في المنطقة الجنوبية الغربية في إيران في 20 نوفمبر، بحسب وكالة "يونهاب".

وذكرت المصادر أن أحدهما موظف في مؤسسة عامة كورية، والآخر مقيم كوري في إيران.

وقالت إنه تم إلقاء القبض على مواطن إيراني معهما، ويواجهون جميعا تهمة التهريب.

القضية لا تزال قيد التحقيق

وقال مسؤول حكومي في سيئول: "من الصعب الكشف عن التفاصيل لأن القضية لا تزال قيد التحقيق من قبل السلطات المحلية".

وبحسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، فإنه منذ وقوع الحادث، تعمل السلطات الدبلوماسية الكورية على التواصل مع البعثة الكورية لدى إيران والسلطات الإيرانية لتقديم المساعدة القنصلية اللازمة للمتورطين.

السلطات الإيرانية إيران كوري مواطن إيراني السلطات الدبلوماسية الكورية

