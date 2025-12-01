السلطات الإيرانية تقبض على مواطنين كوريين بتهمة التهريب جنوب البلاد

أفادت مصادر دبلوماسية اليوم الاثنين قولها إن السلطات الإيرانية ألقت القبض على مواطنين كوريين بتهمة التهريب في المنطقة الجنوبية الغربية في إيران في 20 نوفمبر، بحسب وكالة "يونهاب".

وذكرت المصادر أن أحدهما موظف في مؤسسة عامة كورية، والآخر مقيم كوري في إيران.

وقالت إنه تم إلقاء القبض على مواطن إيراني معهما، ويواجهون جميعا تهمة التهريب.

القضية لا تزال قيد التحقيق

وقال مسؤول حكومي في سيئول: "من الصعب الكشف عن التفاصيل لأن القضية لا تزال قيد التحقيق من قبل السلطات المحلية".

وبحسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، فإنه منذ وقوع الحادث، تعمل السلطات الدبلوماسية الكورية على التواصل مع البعثة الكورية لدى إيران والسلطات الإيرانية لتقديم المساعدة القنصلية اللازمة للمتورطين.