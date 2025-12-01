بعد انتشار صورهما.. أول تعليق من حسام حبيب على علاقته بـ شيراز

حسم الفنان حسام حبيب الجدل الذي اشتعل مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن صورته المتداولة مع المطربة اللبنانية شيراز، والتي أثارت شائعات حول ارتباطهما.

وأكد حبيب في تصريحات خاصة أن الصورة قديمة للغاية، وأن إعادة نشرها بهذا التوقيت أوحى بأنها حديثة، ما فتح الباب أمام انتشار أخبار غير دقيقة.

وشدد على أن العلاقة بينهما لا تتجاوز حدود الزمالة منذ سنوات، موضحًا أن ما يتم تداوله حول وجود ارتباط أو علاقة عاطفية مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

واختتم مؤكّدًا أن التضخيم في تداول الصورة ساهم في تضليل الجمهور وانتشار معلومات غير حقيقية.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.

https://www.facebook.com/reel/1508653033740559