كأس العرب .. عمر خربين يسجل هدف عالمى لمنتخب سوريا أمام تونس
صدمة جديدة لأسرة إسماعيل الليثي.. سقوط سقف جراج على سيارة أرملته في الجيزة
الاتحاد الأوروبي: روسيا لا تريد السلام في أوكرانيا.. وسنزيد الدعم العسكري إلى كييف
احتيال إلكتروني يهدد مسافري شركة طيران "إل عال" الإسرائيلية
ترامب يعلن قرب الإفراج عن تقرير حالته الطبية بعد تصويره بالرنين المغناطيسي
بن غفير : الفساد في الجهاز القضائي أدى إلى تلفيق قضايا ضد نتنياهو
أخبار التوك شو.. فرحة "البلاك فرايدي" تنقلب لصدمة ما بعد الشراء.. والرئيس السيسي يشارك بالمعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2025"
أمين "كبار العلماء" من مدريد: الأزهر يتبنى خطابا عالميا يحمي كرامة الإنسان
قلة أدب وتربص وتصيد .. نجوم وإعلاميون يدعمون منى زكي بعد الهجوم عليها بسبب فيلم الست
الرئيس السيسي يتفقد معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس ٢٠٢٥"
محكمة تل أبيب تلغي جلسة نتنياهو المقررة غدا.. وهرتسوج: مصلحة إسرائيل فقط
شاهد.. الرئيس السيسي يستمع لشرح مفصل عن منظومة إدارة نيران الهاوتزر 155مم
اقتصاد

وزير البترول يبحث مع نظيره العمانى زيادة حجم أعمال الشركات المصرية في مشروعات الطاقة

أمل مجدى

عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية مباحثات مع المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن العُماني، بحضور رؤساء شركات بتروجت وإنبي ووكيل الوزارة للمشروعات .

تناولت المباحثات تعزيز التعاون في مجالات البترول والتعدين، والتوسع في مشاركة الشركات البترولية المصرية في مشروعات البنية التحتية بالسلطنة.
وخلال المباحثات أكد المهندس كريم بدوي على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين وأن مصر ملتزمة بتعميق التعاون الاستراتيجي مع سلطنة عُمان في قطاع البترول  والغاز وخاصة مشاركة شركات البترول المصرية في مشروعات البنية التحتية بالسلطنة، مستعرضا قدرات الشركات المصرية في تنفيذ مثل هذه المشروعات بالعديد من الدول خارج مصر ، لافتاً الى الدور الهام  لشركة بتروجت في تنفيذ مشروعات البنية التحتية للطاقة بنجاح داخل سلطنة عمان  والشراكات التي تعقدها من اجل التوسع في هذا المجال .
كما تم التطرق في هذا الاطار الى بحث فرص قيام الشركات المصرية في تنفيذ مشروعات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل بسلطنة عمان بعد التسجيل المسبق لدى مجلس المناقصات العمانى . 
وناقش الجانبان مستجدات المباحثات الجارية بين شركة إيجاس وشركة نفط عُمان للتعاون في مجال الغاز الطبيعي بما يعود بالنفع على البلدين، مؤكدين على أهمية تبادل الخبرات وعقد البرامج التدريبية في مختلف المجالات الفنية وكذلك بحث مد التعاون ليشمل صناعة البتروكيماويات و فرص التعاون في عدد من المشروعات الجارية بهذا القطاع .
كما أشار الوزير إلى الفرص الاستثمارية ومجالات التعاون الممكنة في مجال التعدين في ضوء مذكرة التفاهم التي تم توقيعها هذا العام بين وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية ووزارة الطاقة والمعادن العُمانية لتعزيز التعاون في هذا المجال الواعد، مستعرضاً التطور الذي يشهده قطاع التعدين في مصر حالياً.
و في ختام اللقاء وجه المهندس كريم بدوي  الشكر والتقدير لنظيره العَمانى المهندس سالم العوفى على دوره في دعم العلاقات الثنائية و التعاون المصرى العمانى ، موجهاً الدعوة الى سيادته للمشاركة في مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة إيجبس 2026.

البترول وزير البترول بترول استثمار تعدين

