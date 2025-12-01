قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب يعلن قرب الإفراج عن تقرير حالته الطبية بعد تصويره بالرنين المغناطيسي
بن غفير : الفساد في الجهاز القضائي أدى إلى تلفيق قضايا ضد نتنياهو
أخبار التوك شو.. فرحة "البلاك فرايدي" تنقلب لصدمة ما بعد الشراء.. والرئيس السيسي يشارك بالمعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2025"
أمين "كبار العلماء" من مدريد: الأزهر يتبنى خطابا عالميا يحمي كرامة الإنسان
قلة أدب وتربص وتصيد .. نجوم وإعلاميون يدعمون منى زكي بعد الهجوم عليها بسبب فيلم الست
الرئيس السيسي يتفقد معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس ٢٠٢٥"
محكمة تل أبيب تلغي جلسة نتنياهو المقررة غدا.. وهرتسوج: مصلحة إسرائيل فقط
شاهد.. الرئيس السيسي يستمع لشرح مفصل عن منظومة إدارة نيران الهاوتزر 155مم
كأس العرب .. تونس وسوريا «حبايب» فى الشوط الأول
الرئيس السيسي يستمع لـ شرح في أجنحة إدارة المركبات| فيديو
حضور متميز للمدفع المصري EGY k9A1 في معرض إيديكس 2025| فيديو وصور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

مشروب الشتاء .. طريقة عمل الهوت شوكليت زي الكافيهات

طريقة عمل الهوت شوكليت
طريقة عمل الهوت شوكليت
رشا عوني

طريقة عمل هوت شوكليت ،، من أكثر الوصفات المطلوبة ويبحث عنها النساء لعمل المشروب الأشهر في الشتاء والذي يساعد على التدفئة ويحبه الكبار و الصغار ، لكن هناك بعض الاسرار التي تجعلك تقدمين لأبناءك مشروب الهوت شوكليت مثل الكافيهات . 

طريقة عمل هوت شوكليت 

طريقة عمل الهوت شوكليت الكريمي 

المكونات

معلقتين كاكاو خام 

ملعقة كبيرة سكر

رشة فانيليا 

نصف ملعقة نشا 

٢ كوب حليب 

الطريقة  

  • في وعاء خارجي ضيفي الحليب و السكر والنشا وقلبي 
  • ضيفي الكاكاو وقلبي حتي يتجانس 
  • ارفعي الخليط على نار هادئه حتى يتماسك قليلا و ضيفي رشة الفانيليا 
  • صبي المشروب في كوب مناسب ويمكن تزيينه بقطع شيكولاتة او كريمة حلويات 

طريقة عمل مشروب الهوت شوكلت بالمارشميلو

  • 3 ملاعق كبيرة كاكاو خام.
  • 4 أكواب حليب كامل الدسم.
  • 3 ملاعق كبيرة سكر أبيض.
  • 1 ملعقة صغيرة فانيليا.
  • مارشميلو حسب الرغبة.
هوت شوكليت بالمارشميلو

طريقة عمل مشروب الهوت شوكلت بالمارشميلو

  • يخلط الكاكاو والسكر الأبيض في كوب أو وعاء صغير.
  • في وعاء على النار يوضع فيه الحليب ويترك ليغلي.
  • يمزج خليط الكاكاو مع الحليب والسكر.
  • يقلب المزيج جيدًا ثم  يصب في أكواب التقديم.
  • تزين الأكواب بقطع المارشميلو.
طريقة عمل هوت شوكليت 

طريقة عمل هوت شوكليت مثل الكافيهات 

المكونات المطلوبة لتحضير الهوت شوكليت:

  • كوبان من الحليب الكامل الدسم.
  • 100 جرام  من الشوكولاتة الداكنة، مقطعة إلى قطع صغيرة.
  • ملعقة كبيرة من مسحوق الكاكاو غير المحلى.
  • ملعقة صغيرة من السكر (اختياري، حسب الرغبة).
  • نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.
  • رشة صغيرة من الملح.
  • كريمة مخفوقة (للتزيين، اختياري).
  • رقائق الشوكولاتة أو المارشميلو (للتزيين).

طريقة التحضير:

  1. في قدر على نار متوسطة، سخن الحليب حتى يقترب من الغليان، ولكن تجنب أن يغلي بشكل كامل.
  2. أضف مسحوق الكاكاو والسكر إلى الحليب، واستخدم المضرب اليدوي لخلط المكونات جيدًا حتى يذوب الكاكاو بالكامل.
  3. بعد ذلك، أضف قطع الشوكولاتة الداكنة واستمر في التحريك حتى تذوب الشوكولاتة تمامًا ويصبح الخليط ناعمًا ومتجانسًا.
  4. أضف الفانيليا ورشة الملح، وحرك الخليط مرة أخرى لعدة ثوانٍ.
  5. صب الهوت شوكليت في أكواب التقديم، وزينه بالكريمة المخفوقة ورقائق الشوكولاتة أو المارشميلو. 
طريقة عمل الهوت شوكليت مكونات الهوت شوكليت مشروبات شتوية مقادير الهوت شوكليت فوائد الكاكو الخام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إحالة 19 طالبًا وطالبة إلى مجلس تأديب ابتدائي

إحالة 19 طالبًا من طب الإسكندرية إلى مجلس تأديب ابتدائي.. إيه الحكاية؟

وزير التربية والتعليم

تغيير مفاجئ في موعد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الإبتدائي بمدارس 13محافظة

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم الاثنين.. وقيمة عيار 21 الآن

أسعار الدواجن

عاودت الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

سعر البانيه اليوم

اشتري وخزني.. انخفاض أسعار الفراخ اليوم الإثنين| البانيه وصل كام؟

جانب من مباراة الأهلي والجيش الملكي

سر عدم تقدم الأهلي بشكوى رسمية ضد الجيش الملكي.. خاص

زيت التموين

طرح زجاجة زيت 1.5 لتر جديدة على بطاقات التموين بدءا من اليوم

أرشيفية

رئيس فنزويلا يبدي استعدادا للتنحي بعد 18 شهرا.. وواشنطن تصر على الرحيل الفوري

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

تاريخ معرض القاهرة الدولي للكتاب .. نصف قرن من التنوير ينتظر دورته الـ57

غلا

هيئة الكتاب تصدر التيسير والاعتبار للأسدي .. عمل تراثي يكشف جذور الفكر الاقتصادي المصري

الزواج يتراجع والطلاق يرتفع في 2024.. أرقام تثير القلق

الزواج يتراجع والطلاق يرتفع في 2024 .. أرقام تثير القلق

بالصور

مشروب الشتاء .. طريقة عمل الهوت شوكليت زي الكافيهات

طريقة عمل الهوت شوكليت
طريقة عمل الهوت شوكليت
طريقة عمل الهوت شوكليت

حضور متميز للمدفع المصري EGY k9A1 في معرض إيديكس 2025| فيديو وصور

المدفع المصري EGY k9A1
المدفع المصري EGY k9A1
المدفع المصري EGY k9A1

غذاء صحى وسريع.. طريقة تحضير صينية البطاطس بالفراخ

طريقة التحضير لعمل صينية البطاطس بالفراخ :
طريقة التحضير لعمل صينية البطاطس بالفراخ :
طريقة التحضير لعمل صينية البطاطس بالفراخ :

بيطري الشرقية يضبط 6 أطنان و700 كجم دواجن مجهولة المصدر بمركز بلبيس

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

فيديو

المدفع المصري EGY k9A1

حضور متميز للمدفع المصري EGY k9A1 في معرض إيديكس 2025| فيديو وصور

البرتغالي فيريرا المدير الفنى السابق

إيجار الشقة واشتراك المنصة.. مدرب الزمالك يكشف عن أسرار النادي

حقيقة علاقة حسام حبيب وشيراز

بعد انتشار صورهما.. أول تعليق من حسام حبيب على علاقته بـ شيراز

كليب يا هاك القلب

"يا هاك القلب".. أغنية تامر نجم تجمع قوة الشعور وروح الشباب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يحمي أطفال مصر الآن؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ثقافة القوة وقوة الثقافة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ما هو سر المتحوّر الجديد الذي يصيب الناس؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فطرتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاستثمار في العنصر البشري

المزيد