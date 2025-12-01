مشروب الشتاء .. طريقة عمل الهوت شوكليت زي الكافيهات

طريقة عمل هوت شوكليت ،، من أكثر الوصفات المطلوبة ويبحث عنها النساء لعمل المشروب الأشهر في الشتاء والذي يساعد على التدفئة ويحبه الكبار و الصغار ، لكن هناك بعض الاسرار التي تجعلك تقدمين لأبناءك مشروب الهوت شوكليت مثل الكافيهات .
طريقة عمل الهوت شوكليت الكريمي
المكونات
معلقتين كاكاو خام
ملعقة كبيرة سكر
رشة فانيليا
نصف ملعقة نشا
٢ كوب حليب
الطريقة
- في وعاء خارجي ضيفي الحليب و السكر والنشا وقلبي
- ضيفي الكاكاو وقلبي حتي يتجانس
- ارفعي الخليط على نار هادئه حتى يتماسك قليلا و ضيفي رشة الفانيليا
- صبي المشروب في كوب مناسب ويمكن تزيينه بقطع شيكولاتة او كريمة حلويات
طريقة عمل مشروب الهوت شوكلت بالمارشميلو
- 3 ملاعق كبيرة كاكاو خام.
- 4 أكواب حليب كامل الدسم.
- 3 ملاعق كبيرة سكر أبيض.
- 1 ملعقة صغيرة فانيليا.
- مارشميلو حسب الرغبة.
- يخلط الكاكاو والسكر الأبيض في كوب أو وعاء صغير.
- في وعاء على النار يوضع فيه الحليب ويترك ليغلي.
- يمزج خليط الكاكاو مع الحليب والسكر.
- يقلب المزيج جيدًا ثم يصب في أكواب التقديم.
- تزين الأكواب بقطع المارشميلو.
طريقة عمل هوت شوكليت مثل الكافيهات
المكونات المطلوبة لتحضير الهوت شوكليت:
- كوبان من الحليب الكامل الدسم.
- 100 جرام من الشوكولاتة الداكنة، مقطعة إلى قطع صغيرة.
- ملعقة كبيرة من مسحوق الكاكاو غير المحلى.
- ملعقة صغيرة من السكر (اختياري، حسب الرغبة).
- نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.
- رشة صغيرة من الملح.
- كريمة مخفوقة (للتزيين، اختياري).
- رقائق الشوكولاتة أو المارشميلو (للتزيين).
طريقة التحضير:
- في قدر على نار متوسطة، سخن الحليب حتى يقترب من الغليان، ولكن تجنب أن يغلي بشكل كامل.
- أضف مسحوق الكاكاو والسكر إلى الحليب، واستخدم المضرب اليدوي لخلط المكونات جيدًا حتى يذوب الكاكاو بالكامل.
- بعد ذلك، أضف قطع الشوكولاتة الداكنة واستمر في التحريك حتى تذوب الشوكولاتة تمامًا ويصبح الخليط ناعمًا ومتجانسًا.
- أضف الفانيليا ورشة الملح، وحرك الخليط مرة أخرى لعدة ثوانٍ.
- صب الهوت شوكليت في أكواب التقديم، وزينه بالكريمة المخفوقة ورقائق الشوكولاتة أو المارشميلو.