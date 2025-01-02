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طريقة عمل هوت شوكليت في البيت أحلى من المحلات
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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مرأة ومنوعات

طريقة عمل هوت شوكليت في البيت أحلى من المحلات

طريقة عمل هوت شوكليت
طريقة عمل هوت شوكليت
هاجر هانئ
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طريقة عمل هوت شوكليت في البيت من الوصفات التي يبحث عنها العديد من الأشخاص بدلا من شرائه من الكافيهات.

نقدم لكم فيما يلي طريقة عمل الهوت شوكليت اللذيذ خطوة بخطوة

مقادير هوت شوكليت

• 2 كوب حليب (يمكن استخدام حليب كامل الدسم أو خالي الدسم حسب الرغبة)

• 2 ملعقة كبيرة كاكاو غير محلى

• 2 ملعقة كبيرة سكر (يمكن تعديل الكمية حسب الرغبة)

• ربع ملعقة صغيرة فانيليا

• رشة ملح (اختياري لتحسين النكهة)

• ربع كوب شوكولاتة داكنة أو شوكولاتة بالحليب (مبشورة أو مقطعة قطع صغيرة)

• (اختياري) كريمة مخفوقة للتزيين

• (اختياري) قطع شوكولاتة صغيرة أو مارشميلو للتزيين
 

طريقة تحضير هوت شوكليت

1. تسخين الحليب:

• في قدر على نار متوسطة، سخني الحليب حتى يصبح دافئًا، لكن لا تدعيه يغلي.

2. إعداد الكاكاو:

• في وعاء صغير، امزجي الكاكاو غير المحلى مع السكر ورشة الملح.

• أضيفي ملعقة أو ملعقتين من الحليب الساخن إلى الخليط وقلبي حتى يتحول إلى مزيج ناعم بدون كتل.

3. إضافة الكاكاو إلى الحليب:

• صبي خليط الكاكاو والسكر في الحليب الدافئ وقلبي جيدًا حتى يذوب الكاكاو تمامًا.

4. إضافة الشوكولاتة:

• أضيفي الشوكولاتة المقطعة أو المبشورة إلى المزيج وقلبي حتى تذوب الشوكولاتة تمامًا وتصبح النكهة غنية.

5. إضافة الفانيليا:

• أضيفي الفانيليا وامزجي المكونات جيدًا.

6. التقديم:

• اسكبي الهوت شوكليت في أكواب مخصصة.

• زينيه بالكريمة المخفوقة، وقطع الشوكولاتة أو المارشميلو حسب الرغبة.

نصائح إضافية:

• إذا كنتِ تحبين الهوت شوكليت أكثر كثافة، يمكن إضافة المزيد من الشوكولاتة أو تقليل كمية الحليب.

• يمكن أيضًا إضافة رشة من القرفة أو جوزة الطيب لإضافة نكهة خاصة.

هوت شوكليت

طريقة عمل هوت شوكليت صحي

إليكِ طريقة عمل هوت شوكليت صحي باستخدام مكونات طبيعية وبدون إضافة سكريات مكررة أو مواد صناعية:


 مقادير هوت شوكليت صحي

• 2 كوب حليب نباتي (مثل حليب اللوز أو حليب جوز الهند أو حليب الشوفان)

• 1 ملعقة كبيرة كاكاو خام غير محلى

• 1 ملعقة صغيرة عسل أو شراب القيقب (يمكنكِ تعديل الكمية حسب الرغبة)

• نصف ملعقة صغيرة فانيليا

• رشة من القرفة (اختياري لإضافة نكهة دافئة)

• رشة ملح (اختياري لتحسين النكهة)

• (اختياري) قطعة من الشوكولاتة الداكنة (70% كاكاو أو أكثر) لزيادة الغنى بالنكهة


 

طريقة تحضير هوت شوكليت صحي

1. تسخين الحليب:

• في قدر على نار متوسطة، سخني الحليب النباتي حتى يصبح دافئًا، ولكن لا تدعيه يغلي.

2. إعداد الكاكاو:

• في وعاء صغير، اخلطي الكاكاو مع العسل أو شراب القيقب وملعقة صغيرة من الحليب الدافئ حتى يصبح خليطًا ناعمًا بدون أي كتل.

3. إضافة الخليط إلى الحليب:

• أضيفي مزيج الكاكاو والعسل إلى الحليب الدافئ، وقلبي جيدًا حتى يذوب الكاكاو تمامًا.

4. إضافة الفانيليا والتوابل:

• أضيفي الفانيليا ورشة القرفة (إذا رغبتِ) ورشة الملح، وامزجي المكونات جيدًا.

5. إضافة الشوكولاتة (اختياري):

• إذا كنتِ تحبين نكهة الشوكولاتة الغنية، يمكنكِ إضافة قطعة من الشوكولاتة الداكنة إلى الخليط، وقلبي حتى تذوب تمامًا في الحليب.

6. التقديم:

• اسكبي الهوت شوكليت في أكواب، ويمكنكِ إضافة المزيد من القرفة أو تزيينه بكريمة خفق نباتية إذا رغبتِ.

هوت شوكليت طريقة عمل هوت شوكليت هوت شوكليت صحي

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