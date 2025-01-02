طريقة عمل التورتة الإسفنجية| بأسهل الخطوات

طريقة عمل التورتة الإسفنجية من الحلويات الشهية التي تبحث عنها كل ربة منزل لتقديمها لأفراد أسرتها وأطفالها.

نقدم لكم من خلال السطور التالية طريقة عمل التورتة الإسفنجية، فيما يلي:

مقادير التورتة الإسفنجية

• 4 بيضات

• 1 كوب سكر

• 1 كوب دقيق (منخول)

• 1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

• ربع كوب زيت نباتي أو زبدة ذائبة

• نصف ملعقة صغيرة فانيليا

• رشة ملح



طريقة تحضير التورتة الإسفنجية

1. تحضير الفرن:

• سخني الفرن مسبقًا إلى درجة حرارة 180 مئوية.

• قومي بدهن قالب التورتة بقليل من الزبدة ورشه بالدقيق أو استخدمي ورق الزبدة لتغطية القاع.

2. خفق البيض والسكر:

• في وعاء كبير، اخفقي البيض مع السكر باستخدام المضرب الكهربائي أو اليدوي حتى يصبح الخليط لونه فاتحًا وكثيفًا (حوالي 5-7 دقائق).

3. إضافة الفانيليا والزيت:

• أضيفي الفانيليا والزيت تدريجيًا إلى خليط البيض والسكر مع الخفق المستمر.

4. إضافة المكونات الجافة:

• في وعاء آخر، اخلطي الدقيق مع البيكنج بودر ورشة الملح.

• قومي بإضافة خليط الدقيق تدريجيًا إلى خليط البيض والسكر، وقلبي بلطف باستخدام ملعقة خشبية أو سباتولا حتى تمتزج المكونات جيدًا.

تأكدي من عدم تقليب الخليط بشدة حتى لا يتسرب الهواء من العجينة.

5. الخبز:

• صبي الخليط في القالب المحضر.

• ضعي القالب في الفرن واخبزيه لمدة 25-30 دقيقة أو حتى يخرج عود خشبي نظيفًا عند غرسه في منتصف الكيك.

6. التبريد:

• بعد الخبز، اتركي التورتة لتبرد في القالب لمدة 10 دقائق، ثم اقلبيها على رف لتبرد تمامًا.

7. التزيين (اختياري):

• يمكنكِ تزيين التورتة بالشيكولاتة، أو الكريمة، أو الفواكه، أو أي نوع آخر من الزينة المفضلة.

طريقة عمل التورتة الاسفنجية





طريقة عمل التورتة الاسفنجية بالكريمة

إليكِ طريقة عمل التورتة الإسفنجية بالكريمة خطوة بخطوة فيما يلي:



مقادير التورتة الإسفنجية بالكريمة

• 4 بيضات

• 1 كوب سكر

• 1 كوب دقيق (منخول)

• 1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

• ربع كوب زيت نباتي أو زبدة ذائبة

• نصف ملعقة صغيرة فانيليا

• رشة ملح

للكريمة:

• 1 كوب كريمة خفق (باردة)

• ربع كوب سكر بودرة

• 1 ملعقة صغيرة فانيليا

• (اختياري) 2 ملعقة كبيرة جبنة كريمية أو ماسكاربوني للحصول على قوام أكثر كثافة وطعم غني.





طريقة تحضير التورتة الإسفنجية بالكريمة

1. تحضير التورتة الإسفنجية:

• سخني الفرن: سخني الفرن إلى 180 مئوية، ودعيه يسخن مسبقًا.

• إعداد القالب: قومي بدهن قالب التورتة بقليل من الزبدة ورشي عليه دقيق أو غطيه بورق الزبدة.

• خفق البيض والسكر: في وعاء كبير، اخفقي البيض مع السكر باستخدام المضرب الكهربائي على سرعة عالية حتى يصبح الخليط لونه فاتحًا وكثيفًا، حوالي 5-7 دقائق.

• إضافة الفانيليا والزيت: أضيفي الفانيليا والزيت تدريجيًا إلى خليط البيض والسكر مع الاستمرار في الخفق حتى يمتزج.

• إضافة المكونات الجافة: في وعاء آخر، اخلطي الدقيق مع البيكنج بودر ورشة الملح. قومي بإضافة خليط الدقيق تدريجيًا إلى خليط البيض، وقلبي برفق باستخدام ملعقة خشبية أو سباتولا (وذلك لتفادي فقدان الهواء داخل العجينة).

• الخبز: صبي الخليط في القالب المحضر، وضعيه في الفرن المُسخن مسبقًا. اخبزيه لمدة 25-30 دقيقة أو حتى يخرج عود خشبي نظيف عند غرسه في منتصف الكيك.

• التبريد: بعد الخبز، اتركي التورتة لتبرد في القالب لمدة 10 دقائق، ثم اقلبيها على رف سلكي لتبرد تمامًا.

2. تحضير الكريمة:

• في وعاء بارد، اخفقي الكريمة مع السكر البودرة والفانيليا باستخدام الخفاق الكهربائي على سرعة عالية حتى تتشكل كريمة ناعمة وكثيفة. إذا أردتِ الحصول على قوام أكثر غنى، يمكنكِ إضافة الجبنة الكريمية أو الماسكاربوني.



3. تجميع التورتة:

• بعد أن تبرد التورتة تمامًا، قومي بتقطيعها إلى طبقتين (أو أكثر إذا أردتِ طبقات إضافية).

• وزعي طبقة من الكريمة على الطبقة الأولى من التورتة.

• ضعي الطبقة الثانية من التورتة فوق الكريمة، ثم ضعي طبقة أخرى من الكريمة على الوجه والأطراف.

4. التزيين (اختياري):

• يمكنكِ تزيين التورتة بالكريمة باستخدام ملعقة أو طرف سكين، وتزيينها بالفواكه الطازجة (مثل الفراولة أو الكيوي)، أو رشّها بالشوكولاتة المبشورة، أو حتى إضافة قطع من المكسرات المحمصة.

5. التقديم:

• قدمي التورتة باردة بعد تزيينها واستمتعي بمذاقها الرائع.



