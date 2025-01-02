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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

مرأة ومنوعات

فوائد صحية عديدة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول القرنبيط؟

القرنبيط
القرنبيط
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يعد القرنبيط من الأطعمة التي تحتوى  على مادة سلفورافان وهي مادة تتميز بقدرتها الخارقة على قتل خلايا السرطان الأم، كما أنه مضاد لسرطان المثانة والثدي والقولون والكبد والرئة والمعدة.

ووفقا لموقع boldsky نقدم لك في هذا التقرير فوائد القرنبيط..

يحسن الضغط الدموي الشرياني بشكل رائع ويحسن تروية الكلية ووظائفها.

يقي من تصلب الشرايين والجلطة والذبحة الصدرية.

يحتوي على مادة تحمي بطانة المعدة وتساهم أيضاً في منع زيادة تكاثر جرثومة المعدة.

واحد من أفضل الأطعمة في طرح السموم من الجسم.

يحمي من أمراض الدماغ الشيخوخية مثل الباركنسون وألزهايمر.

- يحسن الضغط الدموي الشرياني بشكل رائع ويحسين تروية الكلية ووظائفها
- يقي من تصلب الشرايين و الجلطة و الذبحة الصدرية
- يحتوي على مادة تحمي بطانة المعدة وتساهم أيضا في منع زيادة تكاثر جرثومة المعدة
- واحد من أفضل الأطعمة في طرح السموم من الجسم
 

فوائد القرنبيط:

1. قليل السعرات الحرارية: كوب واحد من القرنبيط المفروم يحتوي على حوالي 25 سعرة حرارية فقط، مما يجعله خيارًا ممتازًا للدايت.

2. مليء بالألياف: يعزز الشبع ويحسن الهضم ويقلل الإمساك.

3. غني بفيتامين C: كوب واحد يغطي حوالي 77% من احتياج الجسم اليومي، مما يعزز المناعة ويحسن صحة الجلد.

4. مصدر جيد للبوتاسيوم: يساعد في تنظيم ضغط الدم ودعم وظائف العضلات.

5. غني بالماء: يحتوي على نسبة عالية من الماء، مما يساعد في الترطيب.

6. مضاد للالتهابات: يحتوي على مركبات مثل السلفورافان، التي تقلل الالتهابات وتحمي الجسم من الأمراض المزمنة.

7. يدعم صحة العظام: يحتوي على فيتامين K الضروري لامتصاص الكالسيوم في الجسم.

القرنبيط قرنبيط فوائد قرنبيط

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