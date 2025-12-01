مصرع عنصر شديد الخطورة وضبط مخدرات بـ77 مليون جنيه .. الداخلية تداهم أوكار المجرمين بسوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر بؤر إجرامية من جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بنطاق عدد من المحافظات ، ومصرع عنصر جنائى شديد الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بنطاق محافظة سوهاج.

أكدت معلومات وتحريات قطاعى (الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة) بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق عدد من المحافظات تضم (عناصر جنائية شديدة الخطورة) بجلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للإتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزى ، وقد أسفر التعامل عن مصرع (عنصر جنائى شديد الخطورة - سبق الحكم عليه بالسجن والسجن المؤبد فى جنايات "مخدرات - قتل – سرقة بالإكراه - سلاح بدون ترخيص ") بنطاق محافظة "سوهاج" وضبط باقى عناصر تلك البؤر.. وبحوزتهم أكثر من( 651 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش ، شابو ، هيدرو ، هيروين ، كوكايين" – 41 قطعة سلاح نارى "6 بنادق آلية ، 21 بندقية خرطوش ، 8 فرد خرطوش ، 6 طبنجات").

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة قرابة (77) مليون جنيه، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وذلك فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للبؤر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة .