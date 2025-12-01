مدرعات وربات قتالية ومنصات إطلاق مسيرات في جناح شركة إيجلز انترناشيونال للأنظمة الدفاعية بمعرض إيديكس 2025

بدأت فعاليات اليوم الأول للنسخة الرابعة من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية إيديكس 2025، والذي تعقد فعالياته في القاهرة في الفترة من الأول حتى الرابع من ديسمبر، بمشاركة نحو 500 شركة من كبرى الشركات العالمية في مجال التسليح والأمن، كما يضم المعرض أيضا أجنحة دولية من 25 دولة.

وعلى هامش المعرض، تفقد "صدى البلد" جناح شركة "إيجلز انترناشيونال للأنظمة الدفاعية" حيث تميز جناح الشركة بعرض مدرعات متنوعة، كذلك عرض ربات قتالية ولنشات وجيت سكي مسلح.

وللحديث أكثر عن منتجات الشركة، قالت مي مبارك نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، أن الشركة تشارك في إيديكس 2025 بـ 9 موديلات مختلفة من المدرعات والربات، هذه المنتجات متنوعة بين ثقيلة الحركة وخفيفة الوزن.

منتجات تعرض لأول مرة

وأضافت في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن من ضمن المنتجات الجديدة التي تعرضها الشركة بعرضها في إيديكس 2025، هي العربة سكاي هامر، وهي تصنيع محلي، كذلك العربة تايجر والعربة رينو جارد، كذلك الرب القتالي الذي يستطيع حمل حتى 14 مقاتل.

وأشارت "مبارك" أن المدرعات التي تنتجها الشركة عالية التجهيز الأمنى والدفاعي، وتتماشى مع طبيعة المهام التي ستكلف بها وفي مختلف البيئات، موضحة أن الشركة تمتلك مصنعاً متخصص لإنتاج الزجاج المدرع ضد جميع أنواع الذخائر، علاوة على قيامه بعمليات تصنيع السيارات المصفحة.

ونوهت نائب رئيس مجلس الإدارة، أن الشركة تستطيع أن تحول السيارات العادية إلى سيارات مصفحة، كاشفة أيضا أن الشركة تقوم أيضا بإنتاج الزجاج المدرع بمصنع الشركة بالسويس، وتقوم الشركة أيضا بتعديل شاسيهات السيارات والأبواب والشبابيك والكبائن والمقاعد، والسيارة والمدرعة ويوجد بها زجاج مدرع ضد كل أنواع الذخائر حتى تتمكن من حماية راكبها وباستخدام أحدث أنواع التكنولوجيا.

وأوضحت أن الشركة لديها فريق عمل من العمال المحترفين والمهرة وعدد من الخبراء الأمنيين والصناعيين، كما

يذكر أن معرض إيديكس 2025 يضم عدد من كبرى الشركات المتخصصة فى جميع المجالات المتعلقة بأنظمة الدفاع والأمن وعلى رأسها المركبات البرية والدفاع الجوي والدفاع الساحلي وبناء السفن والصيانة والإصلاح والأمن السيبرانى وأنظمة الصواريخ والأنظمة الذاتية وغير المأهولة والقفز بالمظلات والإنزال الجوي والإتصال عبر الأقمار الصناعية وأنظمة البحث والإنقاذ وأنظمة المراقبة والمعدات التكتيكية ومعدات التدريب والمحاكاة وغيرها من الأسلحة مما يوفر فرصة للإطلاع على أحدث الإبتكارات فى مختلف المجالات من خلال المعرض.

