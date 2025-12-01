قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مساعدات سعودية إلى فلسطين بقيمة 90 مليون دولار
تحذير أوروبي من تصعيد إسرائيلي محتمل ضد إيران خلال العام المقبل
مدرعات وربات قتالية ومنصات إطلاق مسيرات في جناح شركة إيجلز انترناشيونال للأنظمة الدفاعية بمعرض إيديكس 2025
كأس العرب .. عمر خربين يسجل هدف عالمى لمنتخب سوريا أمام تونس
صدمة جديدة لأسرة إسماعيل الليثي.. سقوط سقف جراج على سيارة أرملته في الجيزة
الاتحاد الأوروبي: روسيا لا تريد السلام في أوكرانيا.. وسنزيد الدعم العسكري إلى كييف
احتيال إلكتروني يهدد مسافري شركة طيران "إل عال" الإسرائيلية
ترامب يعلن قرب الإفراج عن تقرير حالته الطبية بعد تصويره بالرنين المغناطيسي
بن غفير : الفساد في الجهاز القضائي أدى إلى تلفيق قضايا ضد نتنياهو
أخبار التوك شو.. فرحة "البلاك فرايدي" تنقلب لصدمة ما بعد الشراء.. والرئيس السيسي يشارك بالمعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2025"
أمين "كبار العلماء" من مدريد: الأزهر يتبنى خطابا عالميا يحمي كرامة الإنسان
قلة أدب وتربص وتصيد .. نجوم وإعلاميون يدعمون منى زكي بعد الهجوم عليها بسبب فيلم الست
توك شو

مصر تواصل تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين عبر معبر رفح

رفح
رفح
عادل نصار

قال عوض الغنام، مراسل قناة اكسترا نيوز من معبر رفح البري، إن مصر مستمرة في موقفها الإنساني والتاريخي الداعم للشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة، إذ تشهد المخيمات المصرية داخل القطاع تدفقًا كبيرًا للمساعدات الغذائية واللوجستية.

وأضاف أن اللجنة المصرية العاملة داخل غزة تقوم بتوزيع أكثر من 180 ألف كرتونة مساعدات غذائية في مناطق مختلفة من القطاع، تشمل خان يونس والمخيمات في الشمال والوسط والجنوب، بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري ومؤسسات المجتمع المدني المصري.

وأشار إلى أن المخيمات المصرية التي تشمل أيضًا مبادرات الأزهر الشريف تحظى بتقدير من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية التي زارت المخيمات مؤخرًا وأشاد وفدها بالجهود المصرية الإنسانية، لافتا إلى أن هناك تواصلًا دائمًا بين البعثة المصرية في قطاع غزة والهيئات الدولية لضمان تنفيذ عملية توزيع المساعدات بشكل منظم، مضيفًا أن هذه الجهود تأتي استعدادًا للمؤتمر الدولي المزمع عقده في القاهرة لإعادة إعمار غزة.

وأوضح أن هذه المبادرات تعكس رسالة مصر التاريخية والأخلاقية في دعم القضية الفلسطينية، والتي أكدها الرئيس عبد الفتاح السيسي في خطاب التضامن العالمي الأخير مع الشعب الفلسطيني.

رفح معبر رفح البري قطاع غزة

مدرعات وربات قتالية ومنصات إطلاق مسيرات في جناح شركة إيجلز انترناشيونال للأنظمة الدفاعية بمعرض إيديكس 2025

مشروب الشتاء .. طريقة عمل الهوت شوكليت زي الكافيهات

حضور متميز للمدفع المصري EGY k9A1 في معرض إيديكس 2025| فيديو وصور

غذاء صحى وسريع.. طريقة تحضير صينية البطاطس بالفراخ

