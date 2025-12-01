قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب يعلن قرب الإفراج عن تقرير حالته الطبية بعد تصويره بالرنين المغناطيسي
بن غفير : الفساد في الجهاز القضائي أدى إلى تلفيق قضايا ضد نتنياهو
أخبار التوك شو.. فرحة "البلاك فرايدي" تنقلب لصدمة ما بعد الشراء.. والرئيس السيسي يشارك بالمعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2025"
أمين "كبار العلماء" من مدريد: الأزهر يتبنى خطابا عالميا يحمي كرامة الإنسان
قلة أدب وتربص وتصيد .. نجوم وإعلاميون يدعمون منى زكي بعد الهجوم عليها بسبب فيلم الست
الرئيس السيسي يتفقد معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس ٢٠٢٥"
محكمة تل أبيب تلغي جلسة نتنياهو المقررة غدا.. وهرتسوج: مصلحة إسرائيل فقط
شاهد.. الرئيس السيسي يستمع لشرح مفصل عن منظومة إدارة نيران الهاوتزر 155مم
كأس العرب .. تونس وسوريا «حبايب» فى الشوط الأول
الرئيس السيسي يستمع لـ شرح في أجنحة إدارة المركبات| فيديو
حضور متميز للمدفع المصري EGY k9A1 في معرض إيديكس 2025| فيديو وصور
وزير البترول: مصر تسعى لتوفير حوافز جاذبة للاستثمار في مشروعات الهيدروجين الأخضر

وزير البترول يشارك في الجلسة الوزارية الإفتتاحية للنسخة الرابعة من قمة عمان للهيدروجين الأخضر
وزير البترول يشارك في الجلسة الوزارية الإفتتاحية للنسخة الرابعة من قمة عمان للهيدروجين الأخضر
أمل مجدى

شارك المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية متحدثاً رئيسياً في الجلسة الوزارية الافتتاحية  للنسخة الرابعة من قمة عمان للهيدروجين الأخضر التي تنظمها وزارة الطاقة والمعادن العمانية بالتعاون مع شركة هيدروجين عمان بالعاصمة العمانية مسقط .

ضمت  الجلسة الوزارية وزير الطاقة والمعادن بسلطنة عمان المهندس سالم بن ناصر العوفى ، ولويجى دى مايو الممثل الخاص للاتحاد الأوروبى في منطقة الخليج.

وقد أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، أن الدولة المصرية تعمل حالياً على تطوير حزم حوافز جاذبة للاستثمار في مشروعات الهيدروجين الأخضر، بما يجعلها قادرة على القيام بدور محوري في الاقتصاد العالمي للهيدروجين، والمشاركة بنحو ٨٪ من سوق الهيدروجين العالمي، بحجم إنتاج يقدر بحوالي ١٠ ملايين طن سنوياً خلال العقود المقبلة.


وفى سياق حديثه عن فرص مصر في  مجال الهيدروجين الأخضر، أوضح الوزير أن مصر تتمتع بموقع جغرافي فريد في الشرق الأوسط وبوابة طبيعية لإفريقيا، وحلقة وصل مع أوروبا، ولديها بالفعل مشروعات ربط في مجال الطاقة مع قبرص واليونان.

ولفت إلى أهمية قناة السويس التي ستكون محوراً رئيسياً في سلاسل توريد الهيدروجين، وكذلك المنطقة الاقتصادية للقناة التي تمتلك بنية تحتية قوية لمشروعات الطاقة المتجددة مما يدعم الاستثمار في صناعات الطاقة الخضراء وتموين السفن بالوقود الأخضر .

وأكد أن نجاح هذه الرؤية يرتبط ببناء شراكات مع الدول ومزودي التكنولوجيا، إلى جانب تأمين عقود شراء طويلة الأجل للهيدروجين، لافتاً إلى حرص مصر على التعاون مع سلطنة عمان التي حققت خطوات منظمة ومنهجية في تطوير صناعة الهيدروجين، وتطلع مصر  لتبنى أفضل الممارسات وتبادل المعرفة والخبرات والتكنولوجيا في مجال الهيدروجين مع الاشقاء العمانيين .

وأوضح أن سلطنة عُمان تمثل مركزاً رئيسياً لإنتاج الهيدروجين الأخضر المتجه إلى الأسواق الآسيوية، بينما تعمل مصر على أن تكون بوابة رئيسية لأسواق الهيدروجين الأوروبية.

واستعرض الوزير مساهمة وزارة البترول والثروة المعدنية وفق محاورها الست الاستراتيجية في دعم جهود الدولة في مجال الهيدروجين الأخضر ، موضحاً أنه جار تنفيذ مشروع مهم لإنتاج الأمونيا الخضراء في مجمع موبكو بدمياط بالتعاون مع شركتى سكاتك ويارا النرويجيتين .

وأضاف أن تسريع وتيرة استكشاف وإنتاج البترول والغاز يتيح الفرصة للدخول في مجال الهيدروجين منخفض الكربون المنتج من الوقود التقليدي خلال مرحلة انتقال الطاقة، بالتوازي مع جهود إنتاج الهيدروجين الأخضر المعتمد على الطاقة المتجددة.

وأوضح أن محور التعدين يهدف لتعظيم الاستفادة من المعادن الحيوية والنادرة اللازمة لمشروعات الطاقة المتجددة، التي تعد أساساً لصناعة الهيدروجين الأخضر، لافتاً إلى ان الدولة تعمل على التعجيل بتنفيذ استراتيجية وطنية تستهدف الإسراع بوصول مساهمة الطاقة المتجددة في تلبية الاحتياجات المحلية الى 42% بحلول 2030 في ظل ما تتمتع به مصر من مساحات أراض شاسعة وموارد وفيرة من الشمس والرياح، كما سيتيح ذلك توفير كميات من الغاز لصناعات القيمة المضافة.

و أكد أن التعاون الإقليمي والدولى يمثل أهمية كبيرة  في التأسيس لمستقبل إنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر و كعنصر رئيسى لخفض تكلفة إنتاج الهيدروجين واستدامته مستقبلاً .

وقد شارك الوزير مع نظيره العمانى في افتتاح المعرض المصاحب للقمة الذى يتضمن أحدث الابتكارات والتقنيات والحلول والتطورات في صناعة الهيدروجين في مختلف مراحلها التي تطورها الشركات العالمية.

البترول وزير البترول الهيدروجين الأخضر كريم بدوى

طريقة عمل الهوت شوكليت
حضور متميز للمدفع المصري EGY k9A1 في معرض إيديكس 2025| فيديو وصور

المدفع المصري EGY k9A1
غذاء صحى وسريع.. طريقة تحضير صينية البطاطس بالفراخ

طريقة التحضير لعمل صينية البطاطس بالفراخ :
بيطري الشرقية يضبط 6 أطنان و700 كجم دواجن مجهولة المصدر بمركز بلبيس

جانب من المضبوطات
المدفع المصري EGY k9A1

حضور متميز للمدفع المصري EGY k9A1 في معرض إيديكس 2025| فيديو وصور

