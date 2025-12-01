قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الشباب يتفقد نادي شرم الشيخ الرياضي ويفتتح ملاعب بادل تنس
الكرملين: لا نستطيع الإفصاح عن أي معلومات تتعلق بإقامة بشار الأسد
تشكيل منتخب تونس وسوريا في بطولة كأس العرب
الرئيس السيسي يهنئ منتخب الكاراتيه بتصدر بطولة العالم: إنجاز تاريخي يليق بمصر
كيف تحولت براءة الأطفال إلى صرخة استغاثة داخل مدرسة دولية بالمنتزه؟
افتتاح 14 مدرسة جديدة | التعليم تبحث تطورات مشروع المدارس المصرية اليابانية
سحب تشغيلة أشهر علاج لجرثومة المعدة وارتجاع المريء.. وهذه عقوبة غش الأدوية
الأربعاء.. جدول أعمال مكثف للجان الشيوخ لمناقشة "قانون الكهرباء وسياسة الوطنية للإعلام"
الرعاية الصحية: حجم الاستهلاك المحلي للأدوية يصل إلى 400 مليار جنيه
منافس مصر .. 13 معلومة عن منتخب الكويت قبل لقاء الغد بـ كأس العرب
احذر الشبورة.. تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع
حسام حسن الهداف الأول.. 9 انتصارات و27 هدفا حصيلة مصر بـ كأس العرب
اقتصاد

انخفض.. تعرف على سعر الدولار اليوم فى البنوك المصرية

سعر الدولار
سعر الدولار
أمل مجدى

 استقر سعر الدولار الأمريكي، فى بداية جلسة التداول أمام الجنيه المصرى، بالبنك المركزي المصري، عند 47.51 جنيه للشراء، و47.64 للبيع، وفى البنك الأهلي المصري، 47.55 جنيه للشراء، و47.65 جنيه للبيع، وفى البنك التجاري الدولي cib 47.55 جنيه للشراء 47.65 جنيه للبيع، وفى بنك كريدى اجريكول عند 47.50 جنيه للشراء، و47.60 جنيه للبيع.

وقد شهدت أسعار الدولار الأمريكي تراجعًا جماعيًا داخل البنوك المصرية خلال تعاملات أمس الأحد، حيث انخفضت أسعار الصرف أمام الجنيه المصري بشكل طفيف.

سعر الدولار فى البنوك المصرية اليوم

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

- 47.55 جنيه للشراء.
- 47.65 جنيه  للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

- 47.55 جنيه للشراء.

- 47.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

- 47.55 جنيه للشراء .

- 47.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

- 47.55 جنيه للشراء.
- 47.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي "cib"

- 47.55 جنيه للشراء.

- 47.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

- 47.50 جنيه للشراء.
- 47.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصرى  الخليجى

- 47.55  جنيه للشراء .
- 47.65 جنيه للبيع .

سعر الدولار في بنك أبو ظبى التجارى

- 47.50جنيه للشراء.
- 47.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطنى

- 47.50 جنيه للشراء.
- 47.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي اجريكول

- 47.50 جنيه للشراء.
- 47.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

- 47.52 جنيه للشراء.
- 47.62 جنيه للبيع.

