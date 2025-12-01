قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كأس العرب .. عمر خربين يسجل هدف عالمى لمنتخب سوريا أمام تونس
صدمة جديدة لأسرة إسماعيل الليثي.. سقوط سقف جراج على سيارة أرملته في الجيزة
الاتحاد الأوروبي: روسيا لا تريد السلام في أوكرانيا.. وسنزيد الدعم العسكري إلى كييف
احتيال إلكتروني يهدد مسافري شركة طيران "إل عال" الإسرائيلية
ترامب يعلن قرب الإفراج عن تقرير حالته الطبية بعد تصويره بالرنين المغناطيسي
بن غفير : الفساد في الجهاز القضائي أدى إلى تلفيق قضايا ضد نتنياهو
أخبار التوك شو.. فرحة "البلاك فرايدي" تنقلب لصدمة ما بعد الشراء.. والرئيس السيسي يشارك بالمعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2025"
أمين "كبار العلماء" من مدريد: الأزهر يتبنى خطابا عالميا يحمي كرامة الإنسان
قلة أدب وتربص وتصيد .. نجوم وإعلاميون يدعمون منى زكي بعد الهجوم عليها بسبب فيلم الست
الرئيس السيسي يتفقد معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس ٢٠٢٥"
محكمة تل أبيب تلغي جلسة نتنياهو المقررة غدا.. وهرتسوج: مصلحة إسرائيل فقط
شاهد.. الرئيس السيسي يستمع لشرح مفصل عن منظومة إدارة نيران الهاوتزر 155مم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

وفاة المخرج علي سيد الأهل بعد صراع مع المرض

وفاة المخرج علي سيد الأهل بعد صراع مع المرض
وفاة المخرج علي سيد الأهل بعد صراع مع المرض
علا محمد

توفي المخرج على سيد الأهل ،  منذ قليل، عن عمر ناهز 63 عاما بعد صراع مع المرض.

ونعى مسعد فودة نقيب السينمائيين المخرج الراحل،مشيرا أنه أحد رموز العمل الفني وخدم التليفزيون والدراما كثيرا.


وقال نقيب السينمائيين عبر صفحته علي موقع فيسبوك:"
نعى نقيب السينمائيين المخرج علي سيد الأهل بعد معاناة مع المرض وأكد مسعد فودة بأن المخرج علي سيد الأهل أحد رموز العمل الفني وخدم التليفزيون والدراما كثيرا ".

واضاف :"شغل علي سيد الأهل عدة مناصب هامة خلال مسيرته، منها رئيس القناة الأولى السابق، ووكيل وزارة الإعلام، ورئيس الإدارة المركزية للبرامج التعليمية في التليفزيون ".
ورحل عن عمر يناهز ٦٣عام

المخرج على سيد الأهل صراع مع المرض على سيد الأهل المخرج على سيد توفي المخرج على سيد نقيب السينمائيين مسعد فودة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إحالة 19 طالبًا وطالبة إلى مجلس تأديب ابتدائي

إحالة 19 طالبًا من طب الإسكندرية إلى مجلس تأديب ابتدائي.. إيه الحكاية؟

وزير التربية والتعليم

تغيير مفاجئ في موعد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الإبتدائي بمدارس 13محافظة

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم الاثنين.. وقيمة عيار 21 الآن

أسعار الدواجن

عاودت الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

سعر البانيه اليوم

اشتري وخزني.. انخفاض أسعار الفراخ اليوم الإثنين| البانيه وصل كام؟

جانب من مباراة الأهلي والجيش الملكي

سر عدم تقدم الأهلي بشكوى رسمية ضد الجيش الملكي.. خاص

زيت التموين

طرح زجاجة زيت 1.5 لتر جديدة على بطاقات التموين بدءا من اليوم

أرشيفية

رئيس فنزويلا يبدي استعدادا للتنحي بعد 18 شهرا.. وواشنطن تصر على الرحيل الفوري

ترشيحاتنا

شيخ الأزهر يهنِّئ الشيخ محمد بن زايد والشعب الإماراتي باليوم الوطني الـ54

شيخ الأزهر يهنئ بن زايد والشعب الإماراتي باليوم الوطني الـ54

“البحوث الإسلاميَّة” ينظِّم الأسبوع الدَّعوي الـ15 بجامعة عين شمس

الأحد.. “البحوث الإسلاميَّة” ينظِّم الأسبوع الدَّعوي الـ15 بجامعة عين شمس

الطفل عبدالله عبد الموجود يشارك في المؤتمر التحضيري للمسابقة العالمية للقرآن الكريم

الطفل عبدالله عبد الموجود يشارك بالمؤتمر التحضيري للمسابقة العالمية للقرآن الكريم

بالصور

مشروب الشتاء .. طريقة عمل الهوت شوكليت زي الكافيهات

طريقة عمل الهوت شوكليت
طريقة عمل الهوت شوكليت
طريقة عمل الهوت شوكليت

حضور متميز للمدفع المصري EGY k9A1 في معرض إيديكس 2025| فيديو وصور

المدفع المصري EGY k9A1
المدفع المصري EGY k9A1
المدفع المصري EGY k9A1

غذاء صحى وسريع.. طريقة تحضير صينية البطاطس بالفراخ

طريقة التحضير لعمل صينية البطاطس بالفراخ :
طريقة التحضير لعمل صينية البطاطس بالفراخ :
طريقة التحضير لعمل صينية البطاطس بالفراخ :

بيطري الشرقية يضبط 6 أطنان و700 كجم دواجن مجهولة المصدر بمركز بلبيس

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

فيديو

المدفع المصري EGY k9A1

حضور متميز للمدفع المصري EGY k9A1 في معرض إيديكس 2025| فيديو وصور

البرتغالي فيريرا المدير الفنى السابق

إيجار الشقة واشتراك المنصة.. مدرب الزمالك يكشف عن أسرار النادي

حقيقة علاقة حسام حبيب وشيراز

بعد انتشار صورهما.. أول تعليق من حسام حبيب على علاقته بـ شيراز

كليب يا هاك القلب

"يا هاك القلب".. أغنية تامر نجم تجمع قوة الشعور وروح الشباب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يحمي أطفال مصر الآن؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ثقافة القوة وقوة الثقافة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ما هو سر المتحوّر الجديد الذي يصيب الناس؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فطرتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاستثمار في العنصر البشري

المزيد