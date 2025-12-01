قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كأس العرب .. عمر خربين يسجل هدف عالمى لمنتخب سوريا أمام تونس
صدمة جديدة لأسرة إسماعيل الليثي.. سقوط سقف جراج على سيارة أرملته في الجيزة
الاتحاد الأوروبي: روسيا لا تريد السلام في أوكرانيا.. وسنزيد الدعم العسكري إلى كييف
احتيال إلكتروني يهدد مسافري شركة طيران "إل عال" الإسرائيلية
ترامب يعلن قرب الإفراج عن تقرير حالته الطبية بعد تصويره بالرنين المغناطيسي
بن غفير : الفساد في الجهاز القضائي أدى إلى تلفيق قضايا ضد نتنياهو
أخبار التوك شو.. فرحة "البلاك فرايدي" تنقلب لصدمة ما بعد الشراء.. والرئيس السيسي يشارك بالمعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2025"
أمين "كبار العلماء" من مدريد: الأزهر يتبنى خطابا عالميا يحمي كرامة الإنسان
قلة أدب وتربص وتصيد .. نجوم وإعلاميون يدعمون منى زكي بعد الهجوم عليها بسبب فيلم الست
الرئيس السيسي يتفقد معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس ٢٠٢٥"
محكمة تل أبيب تلغي جلسة نتنياهو المقررة غدا.. وهرتسوج: مصلحة إسرائيل فقط
شاهد.. الرئيس السيسي يستمع لشرح مفصل عن منظومة إدارة نيران الهاوتزر 155مم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

اتحاد الكاراتيه يشكر الرئيس السيسي .. بيان رسمي

عبد الله ممدوح
عبد الله ممدوح

أصدر الاتحاد المصري للكاراتيه بيانا رسميا وجه فيه الشكر الي الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد تهنئته لابطال اللعبة بالفوز ببطولة العالم الكاراتيه التى اقيمت في مصر

وقال الاتحاد في بيانه : يتشرف مجلس إدارة الاتحاد المصري للكاراتيه برئاسة محمد الدهراوي بتقديم أسمى آيات الشكر والامتنان إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، على تهنئته الغالية بمناسبة صدارة ترتيب بطولة العالم للمرة الأولى في تاريخ اللعبة.


ويثمن الاتحاد عاليا دعم الرئيس المتواصل للرياضة المصرية، وحرصه الدائم على النهوض بالقطاع الرياضي  وتوفير المناخ المناسب للتميز والنجاح الأمر الذي كان له بالغ الأثر في تحقيق المنتخب المصري للكاراتيه العديد من الإنجازات الدولية ورفع العلم المصري عاليا على منصات التتويج كما أن التهنئة تعد تكليف للاتحاد ولمنظومة الكاراتيه على الاهتمام بالمنتخبات، وتكثيف الجهود المبذولة الفترة المقبلة على المشاركة في مختلف البطولات.


وأضاف الاتحاد: نود أن نشكر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على رعايته لبطولة العالم للكاراتيه التي أقيمت بمصر، كما نود أن نشكر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على دعمه اللامحدود لاتحاد الكاراتيه بشكل خاص، والرياضة المصرية بشكل عام.

تهنئة الرئيس


وهنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي ، لاعبي منتخب مصر للكاراتيه بعدما حقق فراعنة الكاراتيه 13 ميدالية متنوعة، فى بطولة العالم  للكبار وذوى الاحتياجات الخاصة ، التى يستضيفها استاد القاهرة بعد غياب ٣٨ عاما .

وقال الرئيس عبر حسابه الرسمي : أتوجه بالتهنئة القلبية إلى منتخب مصر للكاراتيه، كبارًا وذوي الاحتياجات الخاصة، على الإنجاز التاريخي الذي تحقق بتصدر مصر الترتيب العام لدول العالم في بطولة العالم للكاراتيه، التي استضافتها مصر مؤخراً.

وأضاف : ولا يقل هذا الإنجاز أهمية عما حققه منتخب مصر للسلاح، الذي توج بذهبية كأس العالم لسيف المبارزة تحت ٢٠ سنة في هونج كونج، بعد أداء مشرف يليق بمكانة مصر وريادتها العالمية.

وأكمل : أبناؤنا الرياضيين يثبتون يومًا بعد يوم أن مصر قادرة على صناعة الإنجازات في شتى الميادين بعزيمتهم الصلبة و إصرارهم الدائم على حصد البطولات.

واختتم الرئيس قائلا : حفظ الله مصر وأبطالها، ووفقهم لمزيد من النجاحات والبطولات التي ترفع راية الوطن عاليًا بين الأمم.

حصاد ابطال مصر في الكاراتيه

وحقق فراعنة الكاراتيه 13 ميدالية متنوعة ، فى بطولة العالم  للكبار وذوى الاحتياجات الخاصة ،التى يستضيفها استاد القاهرة بعد غياب ٣٨ عاما برعاية دولة رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولى ودعم د. اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

وتصدر فراعنة الكاراتيه  الكبار التصنيف العام ب 4ميداليات متنوعة ، بواقع 3 ميداليات ذهبية من نصيب احلام يوسف عبد الله ممدوح يوسف بدوى بالإضافة إلى ميدالية برونزية حصلت عليها اللاعبة آية هشام في إنجاز لاول مرة يتحقق في تاريخ الكاراتيه المصري

ومن ناحية أخرى، توج منتخب مصر لذوي الاحتياجات الخاصة بلقب بطولة العالم للكاراتيه «القاهرة 2025»، بعد أداء استثنائي أكد استمرار الريادة المصرية في هذه البطولة للعام الثالث على التوالي.

وجاءت النسخة الحالية، المقامة حاليًا بالصالة المغطاة الرئيسية بإستاد القاهرة الدولي، لتبرز نجاح التنظيم المصري وإشادة الوفود المشاركة بالمستوى الفني والإداري المتميز.

واعتلت مصر صدارة جدول ترتيب ميداليات ذوى الاحتياجات برصيد 9 ميداليات متنوعة بواقع 4 ميداليات ذهبية وميدالية فضية و 4 ميداليات برونزيات، متفوقة على إيطاليا التي جاءت في المركز الثاني بأربع ميداليات.

ونجح أبطال مصر في حصد أربع ميداليات ذهبية أحرزها كلًا من، عبد العزيز عاصم «إعاقة حركية»، وفاطمة عبد البديع «إعاقة حركية»، وأحمد وحيد «إعاقة فكرية»، وروان خليل «إعاقة بصرية».

ونالت البطلة مروة أحمد الميدالية الفضية في منافسات الإعاقة البصرية، فيما أضاف اللاعبون سلمى علاء الدين، وجودي أشرف، وجنى عبد البديع، وعبد الرحمن إيهاب أربع ميداليات برونزية.

وحقق عدد من لاعبي المنتخب مراكز متقدمة، بعدما جاء كل من رحاب أنور، ومحمد اللقاني، وحازم صاير الصباغ «إعاقة دوان»، وأدهم السيد «إعاقة فكرية»، ومصطفى أبو الفتوح «إعاقة فكرية» في المركز الخامس بمنافساتهم المختلفة.

وقدم محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه، التهنئة لدولة رئيس الوزراء ووزير الشباب والرياضة ولاعبي المنتخب عقب هذا الإنجاز الكبير، مؤكدًا فخره بالمستوى الذي ظهر به اللاعبون في منافسات، وما قدموه من أداء مشرف يليق باسم مصر.

وأشاد الدهراوي بجهود الأجهزة الفنية والإدارية، وبالتزام اللاعبين وإصرارهم على تحقيق أفضل النتائج، موضحا أن الاتحاد سيواصل دعم أبطاله وتوفير كل السبل اللازمة لمواصلة مسيرة النجاح على الساحة الدولية

الاتحاد المصري للكاراتيه الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور مصطفى مدبولي بطولة العالم للكاراتيه الدكتور أشرف صبحي

إحالة 19 طالبًا وطالبة إلى مجلس تأديب ابتدائي

إحالة 19 طالبًا من طب الإسكندرية إلى مجلس تأديب ابتدائي.. إيه الحكاية؟

وزير التربية والتعليم

تغيير مفاجئ في موعد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الإبتدائي بمدارس 13محافظة

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم الاثنين.. وقيمة عيار 21 الآن

أسعار الدواجن

عاودت الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

سعر البانيه اليوم

اشتري وخزني.. انخفاض أسعار الفراخ اليوم الإثنين| البانيه وصل كام؟

جانب من مباراة الأهلي والجيش الملكي

سر عدم تقدم الأهلي بشكوى رسمية ضد الجيش الملكي.. خاص

زيت التموين

طرح زجاجة زيت 1.5 لتر جديدة على بطاقات التموين بدءا من اليوم

أرشيفية

رئيس فنزويلا يبدي استعدادا للتنحي بعد 18 شهرا.. وواشنطن تصر على الرحيل الفوري

البورصة المصرية

وسط ضغوط بيعية أجنبية.. هبوط محدود في أولى جلسات ديسمبر بالبورصة المصرية

وزير البترول يشارك في الجلسة الوزارية الإفتتاحية للنسخة الرابعة من قمة عمان للهيدروجين الأخضر

وزير البترول: مصر تسعى لتوفير حوافز جاذبة للاستثمار في مشروعات الهيدروجين الأخضر

سعر الدولار

انخفض.. تعرف على سعر الدولار اليوم فى البنوك المصرية

مشروب الشتاء .. طريقة عمل الهوت شوكليت زي الكافيهات

طريقة عمل الهوت شوكليت
طريقة عمل الهوت شوكليت
طريقة عمل الهوت شوكليت

حضور متميز للمدفع المصري EGY k9A1 في معرض إيديكس 2025| فيديو وصور

المدفع المصري EGY k9A1
المدفع المصري EGY k9A1
المدفع المصري EGY k9A1

غذاء صحى وسريع.. طريقة تحضير صينية البطاطس بالفراخ

طريقة التحضير لعمل صينية البطاطس بالفراخ :
طريقة التحضير لعمل صينية البطاطس بالفراخ :
طريقة التحضير لعمل صينية البطاطس بالفراخ :

بيطري الشرقية يضبط 6 أطنان و700 كجم دواجن مجهولة المصدر بمركز بلبيس

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

المدفع المصري EGY k9A1

حضور متميز للمدفع المصري EGY k9A1 في معرض إيديكس 2025| فيديو وصور

البرتغالي فيريرا المدير الفنى السابق

إيجار الشقة واشتراك المنصة.. مدرب الزمالك يكشف عن أسرار النادي

حقيقة علاقة حسام حبيب وشيراز

بعد انتشار صورهما.. أول تعليق من حسام حبيب على علاقته بـ شيراز

كليب يا هاك القلب

"يا هاك القلب".. أغنية تامر نجم تجمع قوة الشعور وروح الشباب

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يحمي أطفال مصر الآن؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ثقافة القوة وقوة الثقافة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ما هو سر المتحوّر الجديد الذي يصيب الناس؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فطرتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاستثمار في العنصر البشري

