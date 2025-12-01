اتحاد الكاراتيه يشكر الرئيس السيسي .. بيان رسمي

أصدر الاتحاد المصري للكاراتيه بيانا رسميا وجه فيه الشكر الي الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد تهنئته لابطال اللعبة بالفوز ببطولة العالم الكاراتيه التى اقيمت في مصر

وقال الاتحاد في بيانه : يتشرف مجلس إدارة الاتحاد المصري للكاراتيه برئاسة محمد الدهراوي بتقديم أسمى آيات الشكر والامتنان إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، على تهنئته الغالية بمناسبة صدارة ترتيب بطولة العالم للمرة الأولى في تاريخ اللعبة.



ويثمن الاتحاد عاليا دعم الرئيس المتواصل للرياضة المصرية، وحرصه الدائم على النهوض بالقطاع الرياضي وتوفير المناخ المناسب للتميز والنجاح الأمر الذي كان له بالغ الأثر في تحقيق المنتخب المصري للكاراتيه العديد من الإنجازات الدولية ورفع العلم المصري عاليا على منصات التتويج كما أن التهنئة تعد تكليف للاتحاد ولمنظومة الكاراتيه على الاهتمام بالمنتخبات، وتكثيف الجهود المبذولة الفترة المقبلة على المشاركة في مختلف البطولات.



وأضاف الاتحاد: نود أن نشكر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على رعايته لبطولة العالم للكاراتيه التي أقيمت بمصر، كما نود أن نشكر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على دعمه اللامحدود لاتحاد الكاراتيه بشكل خاص، والرياضة المصرية بشكل عام.

تهنئة الرئيس



وهنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي ، لاعبي منتخب مصر للكاراتيه بعدما حقق فراعنة الكاراتيه 13 ميدالية متنوعة، فى بطولة العالم للكبار وذوى الاحتياجات الخاصة ، التى يستضيفها استاد القاهرة بعد غياب ٣٨ عاما .

وقال الرئيس عبر حسابه الرسمي : أتوجه بالتهنئة القلبية إلى منتخب مصر للكاراتيه، كبارًا وذوي الاحتياجات الخاصة، على الإنجاز التاريخي الذي تحقق بتصدر مصر الترتيب العام لدول العالم في بطولة العالم للكاراتيه، التي استضافتها مصر مؤخراً.

وأضاف : ولا يقل هذا الإنجاز أهمية عما حققه منتخب مصر للسلاح، الذي توج بذهبية كأس العالم لسيف المبارزة تحت ٢٠ سنة في هونج كونج، بعد أداء مشرف يليق بمكانة مصر وريادتها العالمية.

وأكمل : أبناؤنا الرياضيين يثبتون يومًا بعد يوم أن مصر قادرة على صناعة الإنجازات في شتى الميادين بعزيمتهم الصلبة و إصرارهم الدائم على حصد البطولات.

واختتم الرئيس قائلا : حفظ الله مصر وأبطالها، ووفقهم لمزيد من النجاحات والبطولات التي ترفع راية الوطن عاليًا بين الأمم.

حصاد ابطال مصر في الكاراتيه

وحقق فراعنة الكاراتيه 13 ميدالية متنوعة ، فى بطولة العالم للكبار وذوى الاحتياجات الخاصة ،التى يستضيفها استاد القاهرة بعد غياب ٣٨ عاما برعاية دولة رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولى ودعم د. اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

وتصدر فراعنة الكاراتيه الكبار التصنيف العام ب 4ميداليات متنوعة ، بواقع 3 ميداليات ذهبية من نصيب احلام يوسف عبد الله ممدوح يوسف بدوى بالإضافة إلى ميدالية برونزية حصلت عليها اللاعبة آية هشام في إنجاز لاول مرة يتحقق في تاريخ الكاراتيه المصري

ومن ناحية أخرى، توج منتخب مصر لذوي الاحتياجات الخاصة بلقب بطولة العالم للكاراتيه «القاهرة 2025»، بعد أداء استثنائي أكد استمرار الريادة المصرية في هذه البطولة للعام الثالث على التوالي.

وجاءت النسخة الحالية، المقامة حاليًا بالصالة المغطاة الرئيسية بإستاد القاهرة الدولي، لتبرز نجاح التنظيم المصري وإشادة الوفود المشاركة بالمستوى الفني والإداري المتميز.

واعتلت مصر صدارة جدول ترتيب ميداليات ذوى الاحتياجات برصيد 9 ميداليات متنوعة بواقع 4 ميداليات ذهبية وميدالية فضية و 4 ميداليات برونزيات، متفوقة على إيطاليا التي جاءت في المركز الثاني بأربع ميداليات.

ونجح أبطال مصر في حصد أربع ميداليات ذهبية أحرزها كلًا من، عبد العزيز عاصم «إعاقة حركية»، وفاطمة عبد البديع «إعاقة حركية»، وأحمد وحيد «إعاقة فكرية»، وروان خليل «إعاقة بصرية».

ونالت البطلة مروة أحمد الميدالية الفضية في منافسات الإعاقة البصرية، فيما أضاف اللاعبون سلمى علاء الدين، وجودي أشرف، وجنى عبد البديع، وعبد الرحمن إيهاب أربع ميداليات برونزية.

وحقق عدد من لاعبي المنتخب مراكز متقدمة، بعدما جاء كل من رحاب أنور، ومحمد اللقاني، وحازم صاير الصباغ «إعاقة دوان»، وأدهم السيد «إعاقة فكرية»، ومصطفى أبو الفتوح «إعاقة فكرية» في المركز الخامس بمنافساتهم المختلفة.

وقدم محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه، التهنئة لدولة رئيس الوزراء ووزير الشباب والرياضة ولاعبي المنتخب عقب هذا الإنجاز الكبير، مؤكدًا فخره بالمستوى الذي ظهر به اللاعبون في منافسات، وما قدموه من أداء مشرف يليق باسم مصر.

وأشاد الدهراوي بجهود الأجهزة الفنية والإدارية، وبالتزام اللاعبين وإصرارهم على تحقيق أفضل النتائج، موضحا أن الاتحاد سيواصل دعم أبطاله وتوفير كل السبل اللازمة لمواصلة مسيرة النجاح على الساحة الدولية