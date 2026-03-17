بعد مقتل 400 شخصا.. باكستان تشن غارات جوية على ولاية ننكرهار الأفغانية



أفادت وكالة Khaama press الأفغانية نقلا عن مصادرها بأن باكستان شنت غارات جوية على ولاية ننكرهار الأفغانية.

ولاحقا ؛ اتهمت الحكومة الأفغانية باكستان بشن غارة جوية "دموية" على مركز لعلاج مدمني المخدرات في العاصمة كابول.

كما أشارت السلطات الأفغانية إلى أن الغارة قتلت 400 مدني.





وهزت انفجارات قوية كابول في الساعة 21:00 من ليل الإثنين حيث وقع الهجوم في وقت كان فيه سكان المدينة في الخارج بعد الإفطار، في منتصف شهر رمضان، مما أثار حالة من الخوف والهلع الشديد.



ووصف ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم الحكومة الأفغانية، الهجوم بأنه "جريمة" و"عمل غير إنساني".



