مجلس الأمن يعتمد بالإجماع تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان

قرر مجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان لمدة ثلاثة أشهر إضافية حتى 17 يونيو المقبل.

وجاء القرار بعد أن اعتمد المجلس بالإجماع القرار رقم 2818 خلال جلسة عقدها اليوم في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.

كما طلب المجلس، بموجب القرار، من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش تعيين ممثل خاص جديد له في أفغانستان ورئيس لبعثة «يوناما» في أقرب وقت ممكن.

وكانت الصين قد تولت إعداد مشروع القرار وتقديمه إلى مجلس الأمن بصفة "صاحبة القلم" بشأن الملف الأفغاني.

وتتولى بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان دعم جهود الاستقرار في البلاد، وتنسيق المساعدات الدولية، ومتابعة الأوضاع الإنسانية والسياسية في أفغانستان.