عدوان أمريكا على إيران يجلب الفوضى في اليابان

قبل أقل من ثلاثة أسابيع، كانت رئيسة الوزراء تاكايتشي تستعد لأول رحلة لها إلى واشنطن بصفتها زعيمة لليابان، وهي زيارة من شأنها أن تعزز علاقتها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتكسب التزامات تجاه التحالف والمنطقة ككل.

لكن تلك الخطط تبددت في 28 فبراير، عندما بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربًا ضد إيران أدت إلى فوضى اقتصادية في اليابان ووضعت تاكايتشي أمام أحد أكبر اختبارات التحالف الأمريكي الياباني منذ سنوات وعقود.

بينما كانت تاكايتشي تأمل في الترويج لاستثمار طوكيو البالغ 550 مليار دولار في التقنيات والصناعات الرئيسية في الولايات المتحدة - كجزء من صفقة لتجنب الرسوم الجمركية الباهظة - واكتساب فهم لموقف اليابان في نزاعها مع الصين، فضلاً عن سعيها لتعزيز قدراتها الدفاعية، فإن هذه القضايا ستتراجع الآن لصالح إيران عندما تلتقي ترامب يوم الخميس.

قال جيمس شوف، خبير الشؤون اليابانية في مؤسسة ساساكاوا للسلام في الولايات المتحدة الأمريكية في واشنطن“قبل شهر كنا نعتقد جميعًا أن القضايا التجارية ستتصدر جدول الأعمال، وخاصة إدارة الاحتكاكات الجمركية الأخيرة، والحفاظ على مبادرة الاستثمار الاستراتيجي بين اليابان والولايات المتحدة، وتنسيق السياسة التجارية تجاه الصين، لكن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران غيرت ذلك”.

دعا ترامب طوكيو وغيرها إلى إرسال سفن حربية للمساعدة في تأمين مضيق هرمز - وهو شريان ضيق ولكنه حيوي لمعظم النفط المتجه إلى اليابان - وسط إغلاق طهران الفعلي للممر المائي والحرب المستمرة ضد إيران.

وصف الرئيس الأمريكي يوم الاثنين رد الفعل الفاتر على هذا الأمر بأنه "مخيب للآمال للغاية"، قائلاً إن الدول التي تتدفق وارداتها النفطية عبر المضيق يجب ان تشارك .