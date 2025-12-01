قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الشباب يتفقد نادي شرم الشيخ الرياضي ويفتتح ملاعب بادل تنس
الكرملين: لا نستطيع الإفصاح عن أي معلومات تتعلق بإقامة بشار الأسد
تشكيل منتخب تونس وسوريا في بطولة كأس العرب
الرئيس السيسي يهنئ منتخب الكاراتيه بتصدر بطولة العالم: إنجاز تاريخي يليق بمصر
كيف تحولت براءة الأطفال إلى صرخة استغاثة داخل مدرسة دولية بالمنتزه؟
افتتاح 14 مدرسة جديدة | التعليم تبحث تطورات مشروع المدارس المصرية اليابانية
سحب تشغيلة أشهر علاج لجرثومة المعدة وارتجاع المريء.. وهذه عقوبة غش الأدوية
الأربعاء.. جدول أعمال مكثف للجان الشيوخ لمناقشة "قانون الكهرباء وسياسة الوطنية للإعلام"
الرعاية الصحية: حجم الاستهلاك المحلي للأدوية يصل إلى 400 مليار جنيه
منافس مصر .. 13 معلومة عن منتخب الكويت قبل لقاء الغد بـ كأس العرب
احذر الشبورة.. تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع
حسام حسن الهداف الأول.. 9 انتصارات و27 هدفا حصيلة مصر بـ كأس العرب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بعد تهنئة الرئيس السيسي.. تعرف على إنجاز أبطال مصر للكاراتيه في بطولة العالم

أبطال مصر فى الكاراتيه
أبطال مصر فى الكاراتيه

توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتهنئة القلبية إلى منتخب مصر للكاراتيه، كبارًا وذوي الاحتياجات الخاصة.

وكتب الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: " أتوجه بالتهنئة القلبية إلى منتخب مصر للكاراتيه، كبارًا وذوي الاحتياجات الخاصة، على الإنجاز التاريخي الذي تحقق بتصدر مصر الترتيب العام لدول العالم في بطولة العالم للكاراتيه، التي استضافتها مصر مؤخراً.

وأضاف الرئيس السيسي: ولا يقل هذا الإنجاز أهمية عما حققه منتخب مصر للسلاح، الذي توج بذهبية كأس العالم لسيف المبارزة تحت ٢٠ سنة في هونج كونج، بعد أداء مشرف يليق بمكانة مصر وريادتها العالمية.

وتابع الرئيس : إن أبناءنا الرياضيين يثبتون يومًا بعد يوم أن مصر قادرة على صناعة الإنجازات في شتى الميادين بعزيمتهم الصلبة و إصرارهم الدائم على حصد البطولات. . حفظ الله مصر وأبطالها، ووفقهم لمزيد من النجاحات والبطولات التي ترفع راية الوطن عاليًا بين الأمم.

نتائج أبطال مصر فى بطولة العالم للكاراتيه 

توج منتخب مصر لذوي الاحتياجات الخاصة بلقب بطولة العالم للكاراتيه «القاهرة 2025»، بعد أداء استثنائي أكد استمرار الريادة المصرية في هذه البطولة للعام الثالث على التوالي.

وجاءت النسخة الحالية، المقامة حاليًا بالصالة المغطاة الرئيسية بإستاد القاهرة الدولي، لتبرز نجاح التنظيم المصري وإشادة الوفود المشاركة بالمستوى الفني والإداري المتميز.

واعتلت مصر صدارة جدول ترتيب الميداليات برصيد 9 ميداليات متنوعة بواقع 4 ميداليات ذهبية وميدالية فضية و 4 ميداليات برونزيات، متفوقة على إيطاليا التي جاءت في المركز الثاني بأربع ميداليات.

ونجح أبطال مصر في حصد أربع ميداليات ذهبية أحرزها كلًا من، عبد العزيز عاصم «إعاقة حركية»، وفاطمة عبد البديع «إعاقة حركية»، وأحمد وحيد «إعاقة فكرية»، وروان خليل «إعاقة بصرية». 

كما نالت البطلة مروة أحمد الميدالية الفضية في منافسات الإعاقة البصرية، فيما أضاف اللاعبون سلمى علاء الدين، وجودي أشرف، وجنى عبد البديع، وعبد الرحمن إيهاب أربع ميداليات برونزية.

وحقق عدد من لاعبي المنتخب مراكز متقدمة، بعدما جاء كل من رحاب أنور، ومحمد اللقاني، وحازم صاير الصباغ «إعاقة دوان»، وأدهم السيد «إعاقة فكرية»، ومصطفى أبو الفتوح «إعاقة فكرية» في المركز الخامس بمنافساتهم المختلفة.

الأبطال يتصدرون الترتيب العام 

وتصدر أبطال مصر الترتيب العالمي والحصول علي بطولة العالم بعدد 4ميداليات متنوعة بواقع 3ذهبيات وبرونزية التي أقيمت بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

وجاءت الميداليات الأربعة التي حققها اللاعبون هم عبدالله ممدوح وأحلام يوسف ويوسف بدوي حيث انتزع كل واحد منهم ميدالية ذهبية، وصاحبة البرونزية آية هشام

أعرب لاعبو  منتخب مصر للكاراتيه عن سعادتهم الكبيرة بالإنجاز الذي تحقق لأول مرة في التاريخ بتصدر الترتيب العالمي والحصول علي بطولة العالم بعدد 4 ميداليات متنوعة بواقع 3ذهبيات وبرونزية التي أقيمت بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

أضاف اللاعبون أن هذا الإنجاز لم يأت من فراغ وإنما وراءه مجهود كبير من وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي ومجلس الإدارة برئاسة محمد الدهراوى والجهاز الفني

أشار النجوم إلى أن المنظومة الرياضية في مصر كلها متكاملة ولها دور إيجابي في تحقيق الإنجاز ويوجد تنسيق كامل ما بين الاتحاد ووزارة الشباب والرياضة.

أهدي  الأبطال هذه الميداليات إلي الشعب المصري والجماهير التي حضرت لمؤازرتنا بكل فخر واعزاز وأيضا إلي أولياء الأمور الذين كان لهم دورا كبيرا في في تحمل المشاق  في كل وقت سواء في التدربيات أوالمباريات أوالبطولات أوالسفر لمؤازرتنا ودعمنا في النجاح والإخفاق.

